烏克蘭正在輸？華郵專欄：應接受川普「醜陋」的和平方案

華郵專欄指出，面對前線戰局不利與國內政治危機，烏克蘭總統澤倫斯基可能不得不考慮接受川普提出的和平方案，將其視為「最不壞的選擇」。（法新社資料照）

川普政府提出的「28點和平方案」引發基輔強烈反彈，甚至被斥為要求「無條件投降」。然而，《華盛頓郵報》刊登的一篇專欄文章提出不同觀點。該報言論版編輯、大西洋理事會前資深研究員馬魯西奇（Damir Marusic）撰文指出，雖然該方案「醜陋」且「不公」，但考量到烏克蘭正在輸掉戰爭的殘酷現實，這可能是目前「最不壞的選擇」（least-bad option），澤倫斯基政府應把握機會，將其作為談判起點。

馬魯西奇這篇發自基輔的評論指出，川普的方案要求烏克蘭割讓頓巴斯全境（包括俄軍尚未佔領區域）、修憲承諾不加入北約，並將軍隊規模限制在60萬人。雖然內容令烏克蘭人震驚，但作者引述一名與澤倫斯基關係密切的顧問私下說法，稱基輔內部其實將此視為一個「機會」，是敲定可行協議的起點。該顧問承認最終協議可能讓公眾難以接受，但堅持烏克蘭必須面對現實，停止流血。

請繼續往下閱讀...

領土割讓難避免 重點在「武裝到牙齒」

馬魯西奇分析，最痛苦的領土割讓其實早已是公開的秘密，澤倫斯基身邊許多人早就知道這是不可避免的。至於限制兵力，鑑於現代戰爭依賴無人機，60萬大軍其實綽綽有餘。文章強調，相比於虛幻的北約成員資格或外國駐軍，擁有一支「武裝到牙齒」（armed to the teeth）、具備強大嚇阻力的60萬大軍更為實際。烏克蘭應在談判中爭取西方承諾持續軍售，將自身打造為守護歐洲邊境的「堡壘國家」（garrison state）。

「為什麼不繼續戰鬥？殘酷的真相是，烏克蘭正在輸。」文章直言，普廷願意付出任何代價來達成目標，若戰爭再持續一兩年，烏克蘭不僅會犧牲數千名士兵，甚至可能失去更多領土，屆時面臨的條件將比現在更苛刻。因此，達成一個雖然不完美但持久的和平，讓國家開始重建、流亡海外的700萬人得以返鄉，並非瘋狂之舉。

不過，文章也點出澤倫斯基面臨的政治危機。近期爆發的能源部門貪腐醜聞嚴重削弱了他的聲望，加上國會試圖重掌權力，要推動涉及修憲與公投的和平協議將極具挑戰性。川普在此時拋出方案，反而可能激起烏克蘭內部的強硬派情緒。但作者總結，若能透過談判換取實質的安全保障與武器供應，這仍是烏克蘭在「一堆爛選項」中唯一的出路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法