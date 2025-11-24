狼成精了？ 游水拖浮標、拉繩索取食 科學家驚：疑首度懂得用工具

研究攝影機捕捉到的連續畫面顯示，一隻野生狼在海爾楚克（Heiltsuk）領地先將浮標拖上岸（左上），接著拉動繩索將沉在水底的捕蟹籠拉向岸邊（右上、左下），最後成功咬出誘餌杯（右下）。（圖翻攝自 Ecology and Evolution 期刊）

野生動物的行為模式再度引發科學界關注。法新社報導，研究人員在加拿大西部偏遠海岸，記錄到一隻野生狼展現出極為罕見的覓食行為。這隻狼被拍到游入水中拖動浮標，並懂得收線將深水處的捕蟹籠拉上岸以獲取誘餌，研究人員認為這可能是首度在野生狼身上觀察到的「潛在工具使用」。

這項發表於《生態學與進化》（Ecology and Evolution）期刊的發現源於一次意外。研究團隊原本與當地的海爾楚克（Heiltsuk）原住民族合作，在卑詩省海域投放捕蟹籠，旨在清除入侵物種「歐洲綠蟹」。然而，團隊發現放置在深水區、即便退潮也不會露出的籠子，竟然被拖上岸，且裡面的誘餌被取走。

為了查明原因，研究人員於2024年5月在岸邊架設了攝影機，結果解開了這個謎團。紐約州立大學環境生物學家阿特爾（Kyle Artelle）表示：「當我們打開檔案時，簡直不敢相信自己的眼睛。」

影片紀錄顯示，一隻雌性野生狼游入海中，咬住連接捕蟹籠的浮標並將其拖回岸邊。上岸後，她拉動連接浮標的繩索，將沉在深水底部的籠子拉上沙灘。最後，她咬破籠子的網眼，取食裡面的誘餌。

阿特爾指出，這絕非掠食者衝動追逐獵物的行為，而是一連串「精心編排的動作序列」（carefully choreographed sequence）。這隻狼似乎知道浮標連接著籠子，也知道如何將籠子拉上岸以獲取食物。阿特爾形容這是「非常聰明、令人難以置信的複雜行為」。

研究團隊推測，這隻狼可能是透過「試誤法」（trial-and-error）學會了這項技能。由於該地區人跡罕至，狼群面臨的人類威脅較少，因此有更多時間去實驗與探索環境。儘管目前尚不清楚這種行為在野生狼群中是否普遍，但這段影像已成為動物行為研究的重要紀錄。

