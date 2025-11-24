為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    和平還是幻滅？烏俄28點和平計畫 恐令烏克蘭深陷痛苦

    2025/11/24 09:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普推出的28點和平計畫，要求烏克蘭做出重大讓步。圖為烏克蘭軍人墳墓。（美聯社）

    美國總統川普推出的28點和平計畫，要求烏克蘭做出重大讓步。圖為烏克蘭軍人墳墓。（美聯社）

    烏克蘭基輔郊區布查（Bucha）的大量墳墓和充斥彈痕的教堂，見證俄羅斯佔領時期給當地居民帶來的苦難。如今飽受創傷的布查居民又面臨新的痛苦，即美國總統川普推出的28點和平計畫。該計畫要求烏克蘭做出重大讓步，還將對戰後暴行實施者實施赦免。

    根據《美聯社》報導，美國推出的和平計畫對布查的倖存者來說，與其說是和解，不如說是「幻滅」。俄羅斯發起侵略的2022年有數百名烏克蘭人在布查喪生。

    布查的安德烈使徒教堂（Church of Andrew the Apostle）坐落在於許多墳墓旁。這些墳墓埋葬著平民，有一些死於街頭槍殺，有一些生前曾遭受酷刑。

    該教堂的教區負責人哈拉文（Andriy Halavin）神父表示，任何赦免都將使戰爭中的暴力行為合法化。他說「這就像開了綠燈，這意味著他們可以繼續轟炸與處決士兵，且完全不用擔心會有什麼後果。」

    哈拉文強調，正義並非復仇，而是為了證明問責仍然至關重要，尤其是在烏克蘭人被迫權衡為和平付出痛苦代價之際。

    在布查的軍人公墓，66歲的卡塔年科（Vira Katanenko）來到她兒子安德烈（Andrii）的墓前祭拜，他去年在頓內茨克的戰鬥中陣亡。對她來說，和平計畫和擬議的赦免完全無法接受。

    卡塔年科稱「他們想赦免所有戰爭罪行，包括在布查的罪行？讓川普和他的家人來這裡，看看我們的痛苦，也許那樣他們就會改變主意。」

    這種悲痛感受在烏克蘭其他地區也普遍存在，反映出烏克蘭各地對赦免俄軍和俄羅斯官員涉嫌罪行的擔憂。

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，28點和平計畫是烏俄戰爭中最艱難的時刻之一。他承諾將與美國合作，但會尋求改變。

    圖 圖
    圖 圖
