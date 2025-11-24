為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    稱G20沒機會與李強對話 高市早苗：日本立場並未改變

    2025/11/24 09:21 即時新聞／綜合報導
    高市早苗接受日媒訪問時表示，她沒機會和李強交談，而她也強調，日本的立場並未改變。（路透）

    高市早苗接受日媒訪問時表示，她沒機會和李強交談，而她也強調，日本的立場並未改變。（路透）

    日本首相高市早苗日前發表有關「台灣有事」發言，引發中國強烈不滿，開始對日本發動各種抵制。20國集團（G20）領袖峰會22日在南非舉行，各界都關注高市早苗是否會在峰會期間與中國國務院總理李強交流談話，高市接受日媒訪問時表示，她沒機會和李強交談，而她也強調，日本的立場並未改變。

    綜合日媒報導，高市早苗接受日媒訪問時提到，在這次G20峰會期間，她沒有機會與李強交談，不過日本對於和中國進行任何對話都保持開放態度，會持續敞開溝通大門。

    高市早苗重申，日本的立場並未改變，「自從就任首相以來，我一貫主張要建立建設性且穩定的雙邊關係」，而對於日本應該主張的立場，持續且堅定地保持是非常重要的。

    針對高市早苗與李強並未會面交談，隨行人員透露，日方認為此時和他會面不會取得任何外交成果，並強調中方並沒有試圖與日本會面，日本不會關閉溝通大門，但沒有必要強行會面。儘管日中關係在此次峰會並未取得突破，但一名政府官員認為，中國在輿論戰方面也進展不順，現在日方會專注於長期抗戰。

    高市早苗在G20峰會期間，與英國、德國、印度、法國及南韓等國領袖進行會談，首相官邸相關人士表示，高市首相的特殊風格，讓日本與各國領導人迅速拉近距離。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播