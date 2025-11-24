毛寧引述王毅發言批日「軍國主義復活」 慘遭日網友狠嗆

毛寧在「X」引述王毅發言，並以日語發文，被許多日本網友反嗆。（歐新社）

日本首相高市早苗日前發表有關「台灣有事」發言，中國隨即開始針對日本發動各種抵制，中國外交部發言人毛寧則在社群平台「X」頻繁以日語發文，試圖藉此影響日本輿論。毛寧昨引述外交部長王毅所言，聲稱若日本繼續專斷獨行，所有國家都有權利清算日本的歷史罪行，並有責任阻止日本軍國主義復活，而毛寧此發言也隨即被大批日本網友反嗆。

毛寧23日晚間引述王毅發言，稱中國人民熱愛和平、重視鄰國友好，但是在事關國家主權和領土完整的重大原則問題上，絕不會有任何妥協或讓步。接著又寫道：「如果日本一意孤行、犯下更多錯誤，那麼所有主張正義的國家和人民都有權重新清算日本的歷史罪行，並有責任堅決阻止日本軍國主義復活。」

請繼續往下閱讀...

許多網友在毛寧「X」貼文底下反嗆：「如果中國繼續獨裁專制、犯下更多錯誤，所有主張正義的國家和人民都有權重新清算中國的歷史罪行，並有責任阻止中國軍國主義復活。」、「如果你重視鄰國友好，你也應該與我們的鄰國『中華民國』友好相處！」、「為什麼你的帳號位於美國啊？真丟臉！」、「在維吾爾族和西藏犯下種族滅絕和屠殺罪行的國家，怎能珍惜睦鄰友好？中國沒有資格批評日本。」、「如果你熱愛和平，為何要對台灣動武？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法