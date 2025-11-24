川普再批基輔......澤倫斯基回應了：感謝美國、感謝川普

在美國總統川普（左）再次抨擊基輔當局後，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在社群平台發文，「感謝美國、感謝美國人，更感謝川普總統。」（美聯社檔案照）

在美國總統川普再次抨擊基輔當局後，烏克蘭總統澤倫斯基23日在社群平台發文：「感謝美國、感謝美國人，更感謝川普總統。」似乎試圖重新贏回川普的好感。

法新社報導，在關鍵的烏俄停戰談判在日內瓦揭幕之際，對烏克蘭時冷時熱的川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文抨擊，烏克蘭領導層「對我們的努力不知感恩（ZERO GRATITUDE）」，指的是他提出結束這場近4年戰爭的計畫，而該計畫部分符合俄羅斯的要求。

數小時後，澤倫斯基在X平台上寫道：「烏克蘭感謝美國、感謝每一顆美國人的心，更感謝川普總統個人，自刺針飛彈（Javelin）開始的援助，一直在拯救烏克蘭人的生命。」

在日內瓦，美國與烏克蘭高層官員正忙於協商這份28點草案；烏克蘭方面表示，最新版本已納入其部分主張。烏克蘭國防部長兼國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，「這份文件的現行版本，雖然仍在最終核准階段，但已反映出烏克蘭大部分的關鍵優先事項。」

美國最初提出的藍圖滿足了莫斯科部分強硬要求，包括要求烏克蘭割讓領土、縮減軍隊、並承諾永不加入北大西洋公約組織（NATO），同時也提供某些模糊的安全保障，以及動用凍結的俄羅斯資產來重建遭戰火摧毀的烏克蘭。

川普要求烏克蘭在27日，即美國感恩節假期前批准該計畫，但也表示期限可能有一定彈性。

自展開第二個總統任期以來，川普對烏克蘭戰爭的立場劇烈搖擺，一開始承諾「24小時內」結束戰爭，讚揚俄羅斯總統普廷，又指澤倫斯基是「獨裁者」，之後又對莫斯科實施重大制裁，甚至暗示烏克蘭可收復其領土。

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） November 23, 2025

