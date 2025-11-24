為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普再批基輔......澤倫斯基回應了：感謝美國、感謝川普

    2025/11/24 05:45 國際新聞中心／綜合報導
    在美國總統川普（左）再次抨擊基輔當局後，烏克蘭總統澤倫斯基（右）在社群平台發文，「感謝美國、感謝美國人，更感謝川普總統。」（美聯社檔案照）

    在美國總統川普再次抨擊基輔當局後，烏克蘭總統澤倫斯基23日在社群平台發文：「感謝美國、感謝美國人，更感謝川普總統。」似乎試圖重新贏回川普的好感。

    法新社報導，在關鍵的烏俄停戰談判在日內瓦揭幕之際，對烏克蘭時冷時熱的川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文抨擊，烏克蘭領導層「對我們的努力不知感恩（ZERO GRATITUDE）」，指的是他提出結束這場近4年戰爭的計畫，而該計畫部分符合俄羅斯的要求。

    數小時後，澤倫斯基在X平台上寫道：「烏克蘭感謝美國、感謝每一顆美國人的心，更感謝川普總統個人，自刺針飛彈（Javelin）開始的援助，一直在拯救烏克蘭人的生命。」

    在日內瓦，美國與烏克蘭高層官員正忙於協商這份28點草案；烏克蘭方面表示，最新版本已納入其部分主張。烏克蘭國防部長兼國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，「這份文件的現行版本，雖然仍在最終核准階段，但已反映出烏克蘭大部分的關鍵優先事項。」

    美國最初提出的藍圖滿足了莫斯科部分強硬要求，包括要求烏克蘭割讓領土、縮減軍隊、並承諾永不加入北大西洋公約組織（NATO），同時也提供某些模糊的安全保障，以及動用凍結的俄羅斯資產來重建遭戰火摧毀的烏克蘭。

    川普要求烏克蘭在27日，即美國感恩節假期前批准該計畫，但也表示期限可能有一定彈性。

    自展開第二個總統任期以來，川普對烏克蘭戰爭的立場劇烈搖擺，一開始承諾「24小時內」結束戰爭，讚揚俄羅斯總統普廷，又指澤倫斯基是「獨裁者」，之後又對莫斯科實施重大制裁，甚至暗示烏克蘭可收復其領土。

