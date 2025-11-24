東南亞首例！美菲成立聯合工作小組 強化應對中國南海脅迫

美國與菲律賓成立1支聯合工作小組，以進一步嚇阻中國在南海的脅迫行徑。圖為美菲年度「肩並肩」大型聯合軍演。（路透檔案照）

美國與菲律賓宣布成立1支編制約60人的聯合工作小組，旨在進一步嚇阻美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）所謂中國在南海的「脅迫」行徑，成為東南亞首例。

「國防新聞」（Defense News）22日報導，南海爭端不僅涉及菲律賓，汶萊、印尼、馬來西亞與越南等東南亞國家，也都在這條重要國際航運路線上與中國存在重疊主權聲索。

請繼續往下閱讀...

分析家告訴「軍事時報」（Military Times），這支工作小組可能有助於嚇阻北京試圖強制執行其對整個南海的廣泛主張，方式是讓美菲軍隊能夠更快速對菲律賓周邊爭議海域中的中國船隻做出反應，雙方過去經常於該海域發生衝突。

赫格塞斯與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.）10月31日在馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）防長會議場邊，共同公布這支「菲律賓工作小組」（Task Force–Philippines）。

赫格塞斯在記者會上強調，「我們不尋求衝突，但我們當然已準備好獨力與共同保護我們的利益。這就是為何我們今天在此公開宣布菲律賓工作小組。」該小組將可提升美菲兩軍的協同作戰能力、演訓與應變準備，「使我們能夠在危機或侵略發生時果斷回應，並重新建立在南海的嚇阻力量。」

美國太平洋艦隊之後發布聲明表示，該小組將涵蓋整個菲律賓群島，將配置約60名專責人員，由1位1星將官或同級軍艦指揮官領導，但不涉及新增作戰部隊、攻勢行動或永久駐軍。

菲律賓海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）向軍事時報表示，這支小組是美菲日益深化合作的成果，兩國自1951年起即為共同防禦條約盟友。包括美菲年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演、以往較小規模的聯合工作機制，以及兩國於2024年簽署的機密軍事情報共享協議，「在你真正擁有一支可以運作的工作小組之前，這些發展都必須先完成。因為這些問題已獲解決，工作小組現在成為可行的機制。」

隆美爾．王指出，隨著其運作可行，兩國部隊將能「幾乎即時」共享敏感情報。迄今，作戰資訊通常需在馬尼拉與位於夏威夷的美國印太司令部之間往返傳遞，將菲律賓工作小組設在馬尼拉，雙方將得以更快速、更便利地協同進行聯合作戰。

然而，他也強調，要真正嚇阻中國，美國與其他菲律賓盟友必須投入更多艦艇巡邏爭議海域，甚至可能在菲律賓部署艦艇。儘管美國太平洋艦隊聲明排除將軍艦部署在菲律賓，但隆美爾．王認為，該工作小組仍可能促使美國在當地建立更多後勤設施。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深國防分析師葛蘭姆（Euan Graham）則表示，透過協助美軍即時回應南海情勢，該小組本身即可增加部分嚇阻效果，「問題的一部分在於，中國已發現美軍參加肩並肩之類的演習後就會撤離，而中國則能從美濟礁與其他新基地迅速進出，明顯削弱美國的嚇阻能力。」

葛蘭姆指出，該小組未來可能透過提升美軍對中國施壓的反應效率，協助穩定局勢，使美軍「更加靈活、更具反應能力，使事情不必全部上送印太司令部或華盛頓決策。」成立常設工作小組也有助於確保美菲雙方在政治氣候變化時，仍維持長期軍事承諾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法