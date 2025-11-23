烏俄和平計畫遭質疑 川普發文批基輔「不知感恩」

美國總統川普（左）在社群平台發文，再次抨擊烏克蘭總統澤倫斯基（右）領導的政府「不知感恩」。（法新社檔案照）

美國向烏克蘭提出的最新烏俄戰爭和平方案，遭致外界強烈質疑。儘管美國總統川普表示，這項計畫尚未定案，但他23日在社群平台發文，再次抨擊基輔當局「不知感恩」，歐洲也繼續向俄羅斯購買石油。

川普在自家社群「真實社群」發文重申，俄羅斯與烏克蘭的這場戰爭非常殘暴又悲慘，如果當初美國和烏克蘭的領導階層夠強大，而且處理得當，根本不會發生這種事。

川普說，這場戰爭早在他第二個總統任期開始之前，「瞌睡喬」拜登政府時代就爆發，然後一路惡化到現在。如果2020年總統大選沒有被極左派民主黨操弄、舞弊（這是他們唯一擅長的事情），這場俄烏戰爭根本不會爆發。

川普說，他第一次擔任總統的時候，根本連戰爭的影子都沒有，俄羅斯總統普廷完全不敢動手，就是因為看到拜登這麼軟弱無能，他才覺得「現在是動手的機會了！」

川普強調，「這是一場我接手但根本就不應該發生的戰爭，每個人都是輸家，尤其是那些成千上萬白白犧牲生命的人。烏克蘭的領導階層對我們的付出一點感恩都沒有，歐洲國家還繼續向俄羅斯採購石油。美國則一直不停地向北大西洋公約組織（NATO）出售大量武器，然後再轉送給烏克蘭（狡猾的拜登什麼都免費送，連大把鈔票都送出去），「願上帝保佑所有在這場人間悲劇中喪命的人！」

