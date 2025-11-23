為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    世華全球幹部雲集東京 日本分會會長交接盛大登場

    2025/11/23 22:47 中央社
    世界華人工商婦女企管協會日本分會23日在東京舉辦會長交接典禮，世華總會長林淑敏（中）率多位全球幹部跨海出席。典禮上由第11屆會長尹世玲（左）圓滿卸任，第12屆會長蕭悧悧（右）正式接任。（中央社）

    世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）日本分會今天在東京舉辦第11屆與第12屆會長交接典禮，出席嘉賓包括台日政商界代表、全球世華幹部與多國分會會長，場面盛大熱烈。第11屆會長尹世玲圓滿卸任，第12屆會長蕭悧悧正式接任。

    駐日代表處僑務組副組長李承芸致詞時表示，每次參與世華活動，都能深刻感受到世華姐妹散發的智慧與善良力量。她回顧與尹世玲在過去1年多期間的密切合作，包括台灣美食巡迴展、專業講座與公益活動等，皆留下深刻印象。

    李承芸指出，中國近期對日本施加旅遊與水產品限制，期盼世華全球姐妹共同支持日本農水產品，強化台日友好。她同時祝福新任會長蕭悧悧將帶來更多跨領域合作，讓未來兩年更加亮眼。

    日本前參議員山東昭子亦到場祝賀。她強調，日本被認為正進入「女性崛起的時代」，今年迎來第一位女首相高市早苗，具有劃時代意義，而能與在台日商務領域中長期活躍的優秀女性們齊聚一堂，她感到非常榮幸。

    山東昭子說，世華姐妹長年在台日之間建構穩固橋梁，深化醫療、商務等領域交流，建立堅實情誼。她表示，「在國際局勢動盪的此刻，台日女性企業經營者更應攜手協作，善用硬實力與軟實力，妥善推動各項事務。」她也勉勵新任會長及全體幹部持續以專業與熱誠推動台日交流，共同打造更具韌性的未來。

    世華總會長林淑敏特別率領多位全球幹部跨海出席。她肯定日本分會自2001年創立以來，長年在外交、經貿、公益、文化及僑界服務等領域扮演關鍵角色，是世華國際布局中不可或缺的一環。

    她向卸任會長尹世玲致上最高敬意，讚揚她兩年來舉辦超過百場活動，將台日交流推上新高度。同時高度肯定新任會長蕭悧悧長年深耕醫療、公益與文化交流，「相信在她的帶領下，日本分會一定能再創高峰。」

    林淑敏強調世華的核心精神，「傳承、傳愛、傳價值」，並表示今日盛大典禮象徵世華在日本持續成長，跨代合作、永續發展的力量。

    世界華人工商婦女企管協會日本分會23日在東京舉辦會長交接典禮，台日政商界貴賓雲集。前排左起為總會副總會長鄭美滿、前日本參議員山東昭子、世華總會長林淑敏、日本分會第11屆會長尹世玲、第12屆會長蕭悧悧、世華總會監事長俞秀霞。（中央社）

