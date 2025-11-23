為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐盟領袖關注俄烏和平計畫 強調不能以武力改變邊界

    2025/11/23 21:41 中央社
    在美國提出俄烏終戰計畫之後，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界。（歐新社）

    在美國提出俄烏終戰計畫之後，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界。（歐新社）

    在多國高官齊聚討論俄烏終戰計畫之際，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界、勿削弱烏國軍隊使其易受攻擊、歐盟在烏克蘭和平協議中須扮演核心角色。

    路透社報導，美國與烏克蘭高官以及法國、英國、德國的國家安全顧問正在瑞士日內瓦（Geneva）會談，討論華府提出的俄烏終戰計畫草案。

    范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在聲明中指出：「任何有公信力且可持續的和平計畫，首先必須終止殺戮、結束戰爭，同時不能為未來的衝突埋下種子。」

    她表示：「我們已就達成公正且持久和平，以及烏克蘭主權所需的主要元素取得共識。讓我強調其中3點。第一，不能以武力改變邊界。」

    「第二，作為主權國家，烏克蘭的武裝部隊不能受到限制，使得該國未來容易遭受攻擊，進而也削弱歐洲安全。」

    「第三，歐盟在確保烏克蘭和平方面的核心地位必須充分體現。烏克蘭必須擁有自由和主權來選擇自己的命運。他們已選擇了歐洲這條路。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播