為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達5.2億

    2025/11/23 21:23 中央社
    韓國國防部預計明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓。（彭博）

    韓國國防部預計明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓。（彭博）

    隨著李在明政府規劃將韓國總統辦公室遷回青瓦台，韓國國防部預計也將在明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓，國防部也為此申請追加238.6億韓元（約新台幣5.2億元）預算。

    韓聯社引述國會消息報導，國防部今天向國會提議為明年國防部預算增加238.6億韓元，用以搬遷國防部與合同參謀本部，其中包括用於網路、電腦、會議室影像裝備等網路相關費用的133億韓元，用於設施維護的65.6億韓元，以及搬遷費用40億韓元。

    青瓦台前稱景武台，位於首爾市鐘路區，自1948年起為總統辦公與官邸所在地，曾歷經火災燒毀重建，後改名青瓦台。但前總統尹錫悅2022年當選時，宣布將總統辦公室轉移至位於首爾龍山區的國防部大樓原址，青瓦台也開放給一般民眾參觀。

    在尹錫悅因戒嚴事件被彈劾下台後，新上任的總統李在明便決定將總統辦公室遷回青瓦台，在尹錫悅花費上億元搬出青瓦台後，李在明政府推估可能在今年底再次搬回青瓦台。

    韓國國防部2022年5月在尹錫悅政府上任後，就從自2003年開始使用的10層大樓，搬遷至旁邊的合同參謀本部大樓，共用大樓至今已超過3年。因為空間不足，國防部的部分部門及直屬部隊不得已分散在大樓內或其他各處。

    尹錫悅政府雖打算斥資約2400億韓元，新建合同參謀本部大樓，但最後因戒嚴事件、政權交替等狀況而不了了之。國防部人士表示，待總統辦公室搬遷回青瓦台後，國防部應該也會搬回原本的大樓，現在所在大樓則完全歸還合同參謀本部使用。

    李在明政府規劃將韓國總統辦公室遷回青瓦台。（法新社）

    李在明政府規劃將韓國總統辦公室遷回青瓦台。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播