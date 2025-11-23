為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    海地黑幫猖獗 竟「開槍攻擊」美大使館海軍陸戰隊！

    2025/11/23 21:43 即時新聞／綜合報導
    現在海地社會的混亂程度令人震驚，黑幫組織目前已控制了首都太子港高達90%的地區。（路透社）

    現在海地社會的混亂程度令人震驚，黑幫組織目前已控制了首都太子港高達90%的地區。（路透社）

    海地的治安危機已達到徹底失控的程度！美國軍方發言人於週六（22日）證實，本週四（20日），一群海地黑幫份子竟直接朝著保護美國駐太子港（海地首都）大使館的美國海軍陸戰隊駐軍開火，所幸沒有造成人員傷亡。

    《CNN》報導，美國海軍陸戰隊發言人史蒂芬．基南（Steven J. Keenan）上尉透過電子郵件證實了這起槍擊事件，並指出海軍陸戰隊隨即開槍還擊。基南強調，所幸在這次攻擊中沒有任何美國海軍陸戰隊員受傷。海地警方對於這場交火尚未立即做出回應。

    現在海地社會的混亂程度令人震驚。黑幫組織目前已控制了首都太子港高達90%的地區，他們不僅對企業進行勒索、互相爭奪地盤，更擁有重型武器，火力強大。

    自從2021年總統若弗內爾．莫伊茲（Jovenel Moise）遭傭兵暗殺以來，海地的安全局勢便急劇惡化。莫伊茲總統的遇刺造成了巨大的權力真空，遲遲未能舉行選舉選出繼任者。

    根據聯合國人權辦公室統計，去年海地黑幫已殺害了高達5600人，且近幾年來，幫派暴力已導致超過130萬海地人流離失所、被迫逃離家園。儘管美國大使館仍在海地運作，但美國國務院近年來已不斷發出「勿前往旅遊」的最高等級警告。

    先前派駐的小股肯亞警察部隊，但在海地黑幫的强大火力下，維安行動遭受挫敗。面對海地失控的局面，聯合國安理會已於9月下旬投票決定，將設立一支約5500人的反黑幫部隊，部署至海地以鎮壓這些重裝犯罪集團。

