    國際

    緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：表面功夫

    2025/11/23 20:25 中央社
    緬甸邊境地區詐騙園區如雨後春筍般湧現，緬甸軍方表示已逮捕近1600名外國公民，但觀察家認為這只是表面功夫。（法新社）

    緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。但部分觀察家認為，上月開始的加碼掃蕩行動只是表面功夫。

    法新社報導，在飽受戰亂蹂躪的緬甸，大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現邊境地區，裡面聚集的詐騙人員利用愛情或商業詐騙手法，每年騙取網路使用者數百億美元。

    長期以來，緬甸軍政府被指對這個非法產業睜一隻眼、閉一隻眼。專家指出，在主要軍事支持國中國的施壓下，軍政府自今年2月起展開打擊行動，並大肆宣傳。

    部分觀察家認為，上月開始的加碼取締行動其實只是一種表面功夫，旨在做出回應北京壓力的姿態，但又不至於重創軍政府民兵盟友獲利的生意。

    國營媒體緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）報導，軍政府在最新公布的統計中聲稱，從11月18日至22日掃蕩水溝谷賭博與詐騙中心時，「逮捕了1590名非法入境的外國公民」。

    報導中指出：「此外，當局查獲2893台電腦、21750支手機、101台星鏈（Starlink）衛星接收器、21台路由器，以及大量用於網路詐騙與賭博活動的工業材料。」

    自2021年政變引發內戰以來，由大量自願工人以及被拐騙的外國人組成的詐騙中心，在緬甸管控鬆散的邊境地區迅速增多。

    分析人士指出，儘管中國是軍政府的主要軍事支持者，但北京對詐騙活動日益猖獗、甚至波及中國公民的行為感到愈來愈憤怒。

    聯合國報告顯示，僅東南亞與東亞地區的詐騙受害者，2023年的損失就高達370億美元；報告稱，全球損失可能「遠超此數」。

