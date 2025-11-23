破天荒！21歲烏克蘭少年 日本大相撲賽奪冠

21歲、來自烏克蘭的日本大相撲力士、關脇安青錦，23日在閉幕冠軍賽中擊敗來自蒙古的橫綱豐昇龍，為首名在日本相撲比賽中奪冠的烏克蘭力士。（路透）

21歲、來自烏克蘭的日本大相撲力士、關脇安青錦，23日在福岡舉行的閉幕冠軍賽中，擊敗來自蒙古的橫綱豐昇龍，成為首名在日本大相撲比賽中奪冠的烏克蘭力士，以及幾乎篤定能晉級，成為日本大相撲界首位出身烏克蘭的大關。

「關脇」與「大關」是日本大相撲力士的位階級別，在前5高等級中分別名列第3與第2，第1是「橫綱」。

請繼續往下閱讀...

安青錦本名雅夫胡辛恩（Danylo Yavhusishyn），3年前為避戰來到日本，憑藉優異表現在日本大相撲界快速晉升。能說一口流利日語的安青錦賽後表示，很高興能正常發揮，達成自我設定的目標。

根據NHK，日本相撲協會將迅速召開特別會議，確認安青錦晉升為更高一級的大關。安青錦屆時將成為日本大相撲界首位來自烏克蘭的大關。

安青錦2004年生於烏克蘭中部，7歲開始練大相撲，17歲拿下全國冠軍，2019年在世界青少年相撲比賽的中量級組別中拿下第3名。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，烏國對年滿18歲的男性進行徵兵；安青錦在開戰後先避居德國，之後轉赴日本發展相撲事業，2023年9月初登土俵，短短2年就即將躋身大關。

除了安青錦，日本大相撲界還有一名來自烏克蘭的力士、原名索科洛夫斯基（Serhii Sokolovskyi）的「獅司大」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法