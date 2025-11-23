為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    政治動盪、毒品走私猖獗 幾內亞比索大選料現任總統勝出

    2025/11/23 18:01 編譯張沛元／綜合報導
    幾內亞比索23日舉行總統與國會大選，尋求連任的現任總統恩巴羅在投票所投下神聖一票。（路透）

    台灣前西非友邦幾內亞比索23日舉行總統與國會大選，儘管主要反對黨被禁止參選，民眾仍期盼能藉此結束該國長年政治動盪。

    大約86萬選民將在多達12名總統候選人中做出抉擇，國家穩定是主要選舉議題之一。幾內亞比索自1974年脫離葡萄牙殖民獨立以來，歷經多場導致國家動盪的政治危機，包括4次政變與多次未遂政變。

    此外，許多選民也希望能改善生活條件，包括提供更好的健保、教育與基礎建設；另有選民要求增加工作機會與力行改革，以打擊貧窮、貪腐與毒品走私。

    幾內亞比索是全球最貧窮國家之一，全國人口約220萬中，有近4成活在赤貧（extreme poverty）中；在此同時，幾內亞比索也是拉丁美洲與歐洲之間的毒品走私樞紐，長期政治動盪導致毒品交易益發猖獗。

    投票所已於當地時間23日早上7時（台灣時間同日下午3時）開放，將於當地時間同日傍晚5時關閉。首批結果預計27日以前出爐。

    預料53歲的現任總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）會在首輪投票中勝出；倘若如此，他將成為自1994年幾內亞比索實施多黨制以來，首位連任的國家元首。

    恩巴羅最主要競爭對手是反對派候選人狄亞斯（Fernando Dias），狄亞斯獲得勢力強大、但被禁止參選的在野黨「幾內亞和維德角非洲獨立黨」（PAIGC）的支持。

    PAIGC曾在1974年帶領幾內亞比索脫離殖民獨立，長年來一直是該國唯一政黨；該黨這次被禁止參選，也是幾內亞比索史上首次在PAIGC缺席下舉行選舉。

