    國際

    法官太愛「貓王」 竟戴假髮審案、放歌要人宣誓 悲慘下場曝

    2025/11/23 19:24 即時新聞／綜合報導
    近日美國一名法官因在法庭內戴「貓王」假髮、播放名曲助興而遭紀律調查，最終選擇請辭下台，離奇行徑令人哭笑不得。（法新社）

    近日美國一名法官因在法庭內戴「貓王」假髮、播放名曲助興而遭紀律調查，最終選擇請辭下台，離奇行徑令人哭笑不得。（法新社）

    美國密蘇里州一名法官因在法庭內戴「貓王」假髮、播放名曲助興而遭紀律調查，最終選擇請辭下台，離奇行徑令人哭笑不得。法官本人坦承「本意是想讓氣氛輕鬆」，但也承認影響了法庭莊嚴性。

    根據《BBC》報導，密蘇里州聖查爾斯郡（St Charles County）任職最久的巡迴法官索恩希爾（Matthew EP Thornhill），是知名貓王歌迷，履歷也公開自稱深愛搖滾天王。然而，他對貓王的狂熱崇拜最終使自己捲入司法紀律風暴。

    根據「法官退休、免職與紀律委員會」的調查報告，索恩希爾多次在審理案件時引用與法庭審理無關的貓王笑話或歌詞，甚至在10月31日萬聖節當天戴著貓王經典的黑色蓬髮假髮與墨鏡坐上法官席，形象宛如舞台重現。

    調查報告並附上多張照片，顯示他穿著法袍、戴著貓王假髮主持庭審。部分證人與當事人甚至被問到「是否願意在貓王音樂下宣誓」，隨後他會從手機播放貓王歌曲，當作「替代版宣誓儀式」。

    索恩希爾在致密蘇里州最高法院的信件中坦言，他原本是想「在法庭緊張的氣氛中增添輕鬆氛圍」，但也明白這些做法「可能損及法院的莊嚴」。

    紀律委員會除貓王相關行為外，也指控他曾在法庭上討論自己的政治傾向、詢問證人和律師是否看過他的競選看板，被認定違反司法中立原則。

    委員會最終認定他「未能維持法庭秩序與尊嚴」，建議停職六個月、再服務十八個月後退休。但索恩希爾在11月12日的信中表示，對所有指控「沒有異議」，並同意提前結束司法生涯，結束20年法官職涯。

    涉案法官索恩希爾（擷取自聖查爾斯郡巡迴法院官網）

    涉案法官索恩希爾（擷取自聖查爾斯郡巡迴法院官網）

