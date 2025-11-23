為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    你好我吃一點！台灣外交部迷因圖「力挺日本水產」掀台日熱議

    2025/11/23 19:18 即時新聞／綜合報導
    台灣外交部近期以熱門網路迷因哏圖「你好，我吃一點」，大力推廣日本水產，吸引逾百萬台日網友熱議。 （圖擷取自@MOFA_Taiwan、@FreeAll_protest 社群平台「X」，本報合成）

    台灣外交部近期以熱門網路迷因哏圖「你好，我吃一點」，大力推廣日本水產，吸引逾百萬台日網友熱議。 （圖擷取自@MOFA_Taiwan、@FreeAll_protest 社群平台「X」，本報合成）

    日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，引起中國政府大動作報復，祭出禁止日本水產品進口等複合式攻擊，反而激起日本社會反中熱潮，事後台灣、美國等民主友盟以行動表態力挺日本水產，引起各界關注。台灣外交部近期以熱門網路迷因哏圖「你好，我吃一點」，大力推廣日本水產，吸引逾百萬台日網友熱議。

    昨（22）日上午，台灣外交部在官方IG、臉書、Threads、X（原推特）帳號，發布一張以畫面重新繪製，並以中、日文「寫下您好，我吃一點」哏圖，同時在貼文中指出這是為了「情義相挺」、推廣「日本料理我吃一點」而設計出來的哏圖，「台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司，持續轉動不斷深化善的循環。」

    台灣外交部鼓勵大家，一起用具體行動支持海島厝邊（台語，指鄰居），「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情double 」，也提到衛福部食藥署已全面開放日本各地食品輸入台灣，「週末和最好的朋友一起去吃壽司，再喝點日本啤酒，吃點扇貝，還有什麼比這更棒的呢？ 我們餐桌上總是歡迎日式風味。」

    可愛又淺顯易懂的圖文曝光後，不只釣出台灣網友留言曬出吃自己各種日本水產的照片，也令大批日本網友感動表示，「居然用小貓咪當宣傳主角，太犯規了」、「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」、「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」。

    據了解，中國為19日再次全面禁止進口日本水產品，事發隔（20）日總統賴清德、外交部長林佳龍、交通部長陳世凱等台灣政治人物，陸續發布品嘗日本干貝、壽司等美食照，以實際行動力挺日本水產，並感謝當年台灣鳳梨等產品遭中國片面禁止輸入時，日本民眾大力購買相挺的珍貴情誼，這波力挺行動備也讓引起日本社會廣大熱議。

    此外，自從社群平台Threads進入台灣人的日常生活後，台灣用戶常在該平台掀起各式各樣的風潮，其中有一張為貓咪拿著筷子、被人暱稱「你好，我吃一點」的哏圖，在無數台灣網友拿去各種食物貼文下方留言後，一度榮登台灣人氣哏圖寶座，還引起日本、南韓等外國網友關注與加入使用，成為具知名度的跨國流行網路迷因之一。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：

    挺高市早苗 李逸洋籲國人：買爆日農水產品
    大讚北海道帆立貝！美駐日大使諷：在北京另當別論
    中日關係緊張 食藥署宣布解禁福島五縣食品：純巧合！
    台日友好！安倍昔曾曬「鳳梨照」送暖 賴清德今午餐吃壽司加味噌湯相挺

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播