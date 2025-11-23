你好我吃一點！台灣外交部迷因圖「力挺日本水產」掀台日熱議

台灣外交部近期以熱門網路迷因哏圖「你好，我吃一點」，大力推廣日本水產，吸引逾百萬台日網友熱議。 （圖擷取自@MOFA_Taiwan、@FreeAll_protest 社群平台「X」，本報合成）

日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，引起中國政府大動作報復，祭出禁止日本水產品進口等複合式攻擊，反而激起日本社會反中熱潮，事後台灣、美國等民主友盟以行動表態力挺日本水產，引起各界關注。台灣外交部近期以熱門網路迷因哏圖「你好，我吃一點」，大力推廣日本水產，吸引逾百萬台日網友熱議。

昨（22）日上午，台灣外交部在官方IG、臉書、Threads、X（原推特）帳號，發布一張以畫面重新繪製，並以中、日文「寫下您好，我吃一點」哏圖，同時在貼文中指出這是為了「情義相挺」、推廣「日本料理我吃一點」而設計出來的哏圖，「台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司，持續轉動不斷深化善的循環。」

台灣外交部鼓勵大家，一起用具體行動支持海島厝邊（台語，指鄰居），「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情double 」，也提到衛福部食藥署已全面開放日本各地食品輸入台灣，「週末和最好的朋友一起去吃壽司，再喝點日本啤酒，吃點扇貝，還有什麼比這更棒的呢？ 我們餐桌上總是歡迎日式風味。」

可愛又淺顯易懂的圖文曝光後，不只釣出台灣網友留言曬出吃自己各種日本水產的照片，也令大批日本網友感動表示，「居然用小貓咪當宣傳主角，太犯規了」、「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」、「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」。

據了解，中國為19日再次全面禁止進口日本水產品，事發隔（20）日總統賴清德、外交部長林佳龍、交通部長陳世凱等台灣政治人物，陸續發布品嘗日本干貝、壽司等美食照，以實際行動力挺日本水產，並感謝當年台灣鳳梨等產品遭中國片面禁止輸入時，日本民眾大力購買相挺的珍貴情誼，這波力挺行動備也讓引起日本社會廣大熱議。

此外，自從社群平台Threads進入台灣人的日常生活後，台灣用戶常在該平台掀起各式各樣的風潮，其中有一張為貓咪拿著筷子、被人暱稱「你好，我吃一點」的哏圖，在無數台灣網友拿去各種食物貼文下方留言後，一度榮登台灣人氣哏圖寶座，還引起日本、南韓等外國網友關注與加入使用，成為具知名度的跨國流行網路迷因之一。

台湾921大地震

日｢救援隊を出したよ｣



東日本大震災

台｢義援金を集めたよ｣



中国が台湾産パイン禁輸

日｢パイン買いますよ｣



中国が日本産海産物禁輸

台｢ホタテ買いますよ｣



中国が日本への渡航制限

台｢日本に旅行するよ｣



善意がお互い通じ合う国こそ

真の友好国 pic.twitter.com/F4jraG9O3D — ShounanTK （@shounantk） November 22, 2025

