中國引用聯合國憲章敵國條款 日外務省發文駁斥：條文已失效

中國近日針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言的反擊，擴大至聯合國。中國駐日大使館21日發文引用聯合國憲章條文，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日展開軍事行動，無須聯合國安理會授權。日本外務省23日在「臉書」發文，指中方的說法根本是自打臉。

外務省指出，中國駐日大使館針對聯合國憲章所謂的「敵國條款」發表相關聲明，但聯合國大會早在1995年（平成7年）就以壓倒性多數通過決議，確認敵國條款已不合時宜，實質上等同失效，當時中國自己也投下贊成票。

另外，2005年（平成17年）的聯合國高峰會上，全體會員國領袖達成共識，通過決議要從聯合國憲章刪除有關「敵國」的用詞，中國也參與這項共識。

外務省強調，中國這次的聲明，試圖將這種早已失效的規定當成仍然有效的條文來引用，顯然與聯合國早已做出的決議不符。

中國駐日使館X官方帳號21日分別以日文、中文發文指稱，聯合國憲章專門設立敵國條款，規定德義日等法西斯或軍國主義國家的任何一國，若有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。

中國使館的發文還附上聯合國憲章第53條、第77條以及第107條條文，但隨即遭到日本、台灣、美國等多國網友洗版反駁，指相關條文早已過時，當初簽署聯合國憲章的創始國是中華民國。

