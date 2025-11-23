川普控6民主黨議員「最高級別叛亂」 嗆行為可處死刑

美國總統川普。（美聯社檔案照）

美國總統川普22日晚間在社交媒體發文，指控6名民主黨國會議員呼籲軍官「拒絕非法命令」的行為是「叛徒」，並稱這些人「現在就應該在監獄裡」。此前，川普更指控這類行為構成「煽動叛亂行為，可處死刑」。

《法新社》報導，這場爭議源21日發布的一段影片，片中包括亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、密西根州參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）等6名具軍事或情報背景的民主黨議員，共同呼籲美軍人員應「拒絕非法命令」。

儘管他們未明確指出具體命令為何，但川普近期曾不顧地方官員意願，派遣國民兵進駐多個城市以控制猖獗動亂（rampant unrest）；在海外，川普也下令對加勒比海與東太平洋的涉毒船隻發動攻擊，造成超過80人死亡，專家指稱這些行動是非法的。

川普隨即在社交媒體上以全大寫字母發文反擊：「那些叫軍隊違抗我命令的叛徒現在就應該在監獄裡，而不是在假新聞網路上到處解釋說他們的話沒問題。」他強調，民主黨人的訊息是「最高級別的煽動叛亂」（SEDITION AT THE HIGHEST LEVEL），且「對他們所說的話不可能有其他解釋」。

民主黨方面批評川普的言論，稱其是對這6名曾服役於軍隊或情報界的參眾議員發出「極其卑劣」（absolutely vile）的威脅。

這並非川普首次提及死刑。報導指出，2023年當前參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）透露，他曾在2021年國會暴動後祕密致電中國將領以安撫局勢，川普當時也在社交媒體上表示，「在過去的時代，這種懲罰將是死刑」。

