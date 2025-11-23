警槍殺懷胎六月黑人孕婦獲判無罪 家屬怒斥「美國的悲劇」

聽聞判決後，遇害孕婦楊恩的祖母娜汀在庭上哭泣。（美聯社）

美國俄亥俄州一宗震驚社會的警察槍擊案，陪審團的裁決引發軒然大波。一名警員因在停車場涉嫌槍殺一名懷有身孕的黑人女子被控謀殺等多項重罪，但最終竟被一致裁定所有罪名不成立，當庭無罪釋放，引發死者家屬痛批「這是美國式悲劇」。

根據《BBC》報導，美國時間2023年8月24日，俄亥俄州哥倫布市郊一處超市停車場內，21歲孕婦楊恩（Ta'Kiya Young）遭警員葛拉布（Connor Grubb）開槍射殺，腹中約25週大的女嬰也不幸喪生。密錄器畫面顯示，兩名員警包圍楊恩座車，以涉嫌竊取酒類為由要求她下車。畫面中可聽到她質問警方：「你要開槍射我嗎？」接著車輛緩慢向前滑行，葛拉布隨即開槍，子彈擊中她的胸口。

請繼續往下閱讀...

此事件引發當地民權團體強烈批評，認為警方對輕微竊盜報案使用致命武力極度不當。然而，本月結束的審判中，陪審團經過審議後，一致裁定葛拉布的兩項謀殺、兩項重罪攻擊以及兩項非自願過失殺人罪全部不成立。

審判期間，辯方主張葛拉布相信自己可能遭車輛衝撞，使用武力是「客觀合理」。律師柯林斯（Mark Collins）表示：「他使用武力（開槍）不是因為偷酒，而是車子正朝他開過來。事情就這麼簡單。」

檢察官克雷普爾（Erin Claypoole）則強調，警察並無正當理由開槍，「他當下做出的決定並不合理，也不構成正當防衛。」

由於楊恩除了腹中胎兒，其過世時還有兩個年幼的孩子。對於判決，楊恩家屬悲痛不已。家屬代理律師沃爾頓（Sean Walton）痛批：「這是美國式的悲劇。」楊恩的祖母娜汀（Nadine Young）表示，這段日子「像被暴風捲入痛苦深淵」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法