    首頁 > 國際

    不爽日本「台灣有事」說 王毅再嗆

    2025/11/23 16:59 編譯張沛元／綜合報導
    中國外長王毅再嗆日本政府與日相高市早苗。圖為王毅10月27日在北京1場論壇發言。（路透）

    已結束中亞三國訪問的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅，再次就日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的發言開嗆，稱高市此舉「令人震驚…講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。

    根據中國外交部23日發表於官網上的王毅訪談內容，王毅在結束造訪吉爾吉斯、烏茲別克與塔吉克的出訪後接受中媒訪問時，先回答4個與這趟出訪有關的問題；最後1個問題則是問道，他對此行與中亞三國外長發表的政治文件中、這三國均強調堅守一個中國原則、有何評價時，藉機開嗆日本與高市。

    王毅提及在與中亞三國外長會面時，曾說明中國在台灣問題上的原則立場，以及揭露高市公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行；他說，中亞三國公開堅守一中，是既支持中國在台灣問題上的立場，又維護國際關係的基本準則。

    隨後王毅重提今年適逢二次世界大戰終戰80年，日本不反省當年侵略殖民台灣的歷史及其軍國主義犯下的戰爭罪行，反而「令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤訊號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」

    王毅說，中方對此必須堅決回擊…「在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓」；同時敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。

