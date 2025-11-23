為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美中關係緩和 兩國合作動畫12/6央視播出

    2025/11/23 17:59 中央社
    美中團隊聯合製作的系列動畫片「我的哪吒與變形金剛」，將於12月起在中國央視少兒頻道播出。（圖擷自bilibili）

    美中團隊聯合製作的系列動畫片「我的哪吒與變形金剛」，將於12月起在中國央視少兒頻道播出。（圖擷自bilibili）

    美中關係暫時緩和，由美中團隊聯合製作的系列動畫片「我的哪吒與變形金剛」製作單位日前宣布，該片將於12月6至14日每天晚間在中國央視少兒頻道播出。相關消息一度衝上網路熱搜，中國不少動漫迷期待。

    綜合每日經濟新聞、央視官網及星島網報導，「我的哪吒與變形金剛」由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，於2017年7月確立製作方案，2019年公布預告，2024年調整為這一片名，曾被視為「中美動畫合作的一座里程碑」。

    根據通告，「我的哪吒與變形金剛」將於12月6至14日每晚8時30分在央視少兒頻道播出，共有52集。

    據報導，「我的哪吒與變形金剛」改編自央視2003年播出的動畫「哪吒傳奇」，劇情為「哪吒」與「變形金剛」組成聯盟對抗反派勢力。故事主角包括哪吒、雷震子、石磯娘娘、霸天虎、土行孫等角色，還將全新引入小學生角色，透過兒童的幻想串聯中西跨文化角色，形成共同冒險的題材。

    報導提到，根據預告片畫面顯示，哪吒在這部動畫片中可變身為機甲形態，而石磯娘娘、土行孫等中國神話角色，也將以變形金剛的形象登場。

    根據報導，「我的哪吒與變形金剛」在2019年發布預告片後就沒有下文，一度被認為已被無限期擱置。

    報導說，該片的商業布局已在中國啟動，以該片各角色形象開發的系列玩具及衍生商品，也已開始在中國國內市場發售，其中就包括變形金剛形態的哪吒等多個產品線。

    報導提到，「我的哪吒與變形金剛」將上映的話題一度衝上熱搜。有中國網友表示，自己小時候看到的混搭題材盜版漫畫，如今終於「照進現實」；也有人一連打出3個問號表示震驚；也有人指「哪吒和變形金剛混搭，很邪門」；還有人說，看來「中美關係企穩了」。

