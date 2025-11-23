被指破壞腳鐐企圖逃往美使館 巴西前總統波索納洛遭拘留

巴西前總統波索納洛（左）涉嫌破壞電子腳鐐遭警方逮捕，美國總統川普（右）對此表示遺憾，稱此情況「太糟糕了」。圖為兩人2019年在白宮會面的資料照。（美聯社）

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）22日清晨遭聯邦警察逮捕並送往拘留所。最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在裁決書中指出，波索納洛涉嫌破壞電子腳鐐，並可能利用其子號召的集會製造混亂，進而前往美國大使館尋求庇護。

現年70歲的波索納洛因策劃政變未遂遭判刑27年，自今年8月起被居家軟禁並佩戴電子腳鐐。週六凌晨，監控系統偵測到其腳鐐異常，莫瑞斯隨即以「具逃亡風險」為由，下令將其轉為預防性拘留。

請繼續往下閱讀...

用熨斗燙壞腳鐐？法官認屬逃亡一環

根據美聯社檢視的法院文件與影片，波索納洛承認使用了類似烙鐵或熨斗的工具破壞腳鐐，但他辯稱這只是出於「好奇」。然而，監控畫面顯示該裝置已嚴重損毀且燒焦。莫瑞斯在裁決中認為，這並非意外，而是逃亡計畫的一環。

裁決書進一步指出，波索納洛的長子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）原定週六晚間在父親住所外發起一場「為國家而戰」的守夜活動。莫瑞斯認為這可能引發騷亂，從而「創造一個有利於逃跑的環境」。法官更強調，波索納洛的住處距離美國大使館僅約13公里，車程僅需15分鐘，這增加了他尋求政治庇護的風險。

波索納洛被捕的消息傳出後，巴西各地反應兩極。在聯邦警察總部外，一群反對者開香檳慶祝；另一頭，支持者則身披國旗按喇叭抗議，痛批這是「政治迫害」。身為波索納洛的盟友，美國總統川普在白宮外受訪時表示：「這是真的嗎？那太糟糕了。」

波索納洛的律師團隊則堅稱守夜只是為了祈禱，並以波索納洛健康狀況不佳為由，將對拘留令提出上訴。政治分析師德蘇薩（Creomar de Souza）向美聯社表示，這次逮捕將衝擊未來的政治版圖，波索納洛家族可能需要為2026年總統大選尋找新的替代人選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法