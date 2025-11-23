為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    痘痘別亂擠！男大生擠完發燒、胸刺痛進ICU 醫驚見肺部破10多洞

    2025/11/23 18:15 即時新聞／綜合報導
    中國一名男大生臉上出現一顆痘痘，順手擠掉之後開始出現發燒、咳嗽、胸口刺痛等症狀，到醫院檢查其肺部竟然出現了10多個空洞。（圖翻攝自微博）

    中國一名男大生臉上出現一顆痘痘，順手擠掉之後開始出現發燒、咳嗽、胸口刺痛等症狀，到醫院檢查其肺部竟然出現了10多個空洞。（圖翻攝自微博）

    許多少男少女都有臉上冒痘的煩惱，相信有不少人都會手癢去把它擠掉，但這樣的舉動很可能造成慘重後果！近日中國一名男大生臉上出現一顆痘痘，順手擠掉之後開始出現發燒、咳嗽、胸口刺痛等症狀，到醫院檢查其肺部竟然出現了10多個空洞！

    綜合中媒報導，近日浙江省寧波市一名20歲男大生「擠痘痘擠進ICU」的消息登上微博熱搜話題，據悉該名男大生前段時間備考熬夜，臉上冒出一顆黃豆大小的痘痘，男大生想都沒想就將痘痘擠掉，看到膿水擠出來時，他還覺得一陣舒暢。可沒過幾天，痘痘化膿，男大生開始發燒、咳嗽、咳痰、右下胸傳來陣陣刺痛，深呼吸時甚至會痛到冒冷汗。

    起初男大生以為只是感冒，但後來燒到39℃，趕緊到寧波大學附屬第一醫院看診，醫生得知他的症狀後，馬上安排電腦斷層（CT）檢查，結果竟顯示男大生肺部有10餘個空洞，並有部分肺組織壞死，屬典型「血源性肺膿腫」（或稱肺膿瘍，是一種因細菌感染導致肺部組織壞死並形成充滿膿液的空腔）。此外，院方還在男大生的血液裡檢測出金黄色葡萄球菌，這種細菌藏在每個人的皮膚表面。

    醫生表示，罪魁禍首就是那顆被擠掉的痘痘，經了解痘痘當時長在男大生臉部的「危險三角區」（從鼻根、眉間向下延伸到兩側嘴角，再連通至上唇上方的區域），且當下男大生沒有洗手，擠痘痘時的壓力把細菌推進血管，引發敗血症，接著細菌順著血流到肺部，侵蝕肺組織。還好男大生年輕、身體素質好，經過12天的抗生素治療，最終順利康復出院。

    醫生表示，罪魁禍首就是那顆被擠掉的痘痘，經了解痘痘當時長在男大生臉部的「危險三角區」。（擷自知乎）

    醫生表示，罪魁禍首就是那顆被擠掉的痘痘，經了解痘痘當時長在男大生臉部的「危險三角區」。（擷自知乎）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播