痘痘別亂擠！男大生擠完發燒、胸刺痛進ICU 醫驚見肺部破10多洞

中國一名男大生臉上出現一顆痘痘，順手擠掉之後開始出現發燒、咳嗽、胸口刺痛等症狀，到醫院檢查其肺部竟然出現了10多個空洞。（圖翻攝自微博）

許多少男少女都有臉上冒痘的煩惱，相信有不少人都會手癢去把它擠掉，但這樣的舉動很可能造成慘重後果！近日中國一名男大生臉上出現一顆痘痘，順手擠掉之後開始出現發燒、咳嗽、胸口刺痛等症狀，到醫院檢查其肺部竟然出現了10多個空洞！

綜合中媒報導，近日浙江省寧波市一名20歲男大生「擠痘痘擠進ICU」的消息登上微博熱搜話題，據悉該名男大生前段時間備考熬夜，臉上冒出一顆黃豆大小的痘痘，男大生想都沒想就將痘痘擠掉，看到膿水擠出來時，他還覺得一陣舒暢。可沒過幾天，痘痘化膿，男大生開始發燒、咳嗽、咳痰、右下胸傳來陣陣刺痛，深呼吸時甚至會痛到冒冷汗。

起初男大生以為只是感冒，但後來燒到39℃，趕緊到寧波大學附屬第一醫院看診，醫生得知他的症狀後，馬上安排電腦斷層（CT）檢查，結果竟顯示男大生肺部有10餘個空洞，並有部分肺組織壞死，屬典型「血源性肺膿腫」（或稱肺膿瘍，是一種因細菌感染導致肺部組織壞死並形成充滿膿液的空腔）。此外，院方還在男大生的血液裡檢測出金黄色葡萄球菌，這種細菌藏在每個人的皮膚表面。

醫生表示，罪魁禍首就是那顆被擠掉的痘痘，經了解痘痘當時長在男大生臉部的「危險三角區」（從鼻根、眉間向下延伸到兩側嘴角，再連通至上唇上方的區域），且當下男大生沒有洗手，擠痘痘時的壓力把細菌推進血管，引發敗血症，接著細菌順著血流到肺部，侵蝕肺組織。還好男大生年輕、身體素質好，經過12天的抗生素治療，最終順利康復出院。

醫生表示，罪魁禍首就是那顆被擠掉的痘痘，經了解痘痘當時長在男大生臉部的「危險三角區」。（擷自知乎）

