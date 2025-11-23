為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日中關係緊張 在華日料店老闆嘆：對生意衝擊最大的一次

    2025/11/23 16:25 即時新聞／綜合報導
    日式餐廳Merase的老闆伊藤隆接受訪問時表示「希望日中外交官能共同努力改善局勢。我希望中日兩國人民能夠在不互相爭鬥的情況下享受相同的美食。」（路透社）

    

    原以為能迎來轉機，結果一夕破滅。上海日式海鮮餐廳「Merase」的店主伊藤隆（Takashi Ito），原本還對中國可能解除日本海鮮進口禁令抱持希望，然而隨著北京與東京之間的外交衝突急遽升溫，他的希望已完全破滅。

    此前，北京當局曾因不滿日本排放福島核電廠的處理水而實施部分海鮮進口限制，近期才剛出現局部鬆綁跡象。然而，近期日本新任首相高市早苗本月發表的「台灣有事」言論，激怒中國，再次暫停從日本進口水產品。

    北京採取激烈報復，除了恢復並加強對日本水產品的進口禁令外，還對前往日本的旅遊團實施抵制，並威脅採取更嚴厲的反制措施。許多原定的雙方會議和文化交流活動也遭到大規模取消。

    伊藤隆向《路透社》表示，每一次發生這種重大事件，「我們都非常痛苦，因為日中關係每一次震盪，我們的心情都像坐雲霄飛車般起伏。這真的非常痛苦。」

    更令人擔憂的是，他的餐廳週三晚間已經出現數筆取消訂位的紀錄，雖然顧客並未說明原因。然而，中國顧客通常佔他餐廳訂位的一半。他坦言：「這次事件是迄今為止最嚴重的一次。」

    儘管他試圖盡可能在中國本地採購，但某些魚種仍只能從日本進口。伊藤隆悲觀地認為，短期內看不到海鮮進口解禁的希望。他呼籲：「希望日中外交官能共同努力改善局勢。我希望中日兩國人民能夠在不互相爭鬥的情況下享受相同的美食。」

