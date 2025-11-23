為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國回應「台灣有事」說拉高層級 外長王毅連日發言攻擊

    2025/11/23 16:59 中央社
    針對日本政府迄今未收回首相高市早苗「台灣有事」說，中國提高回應層級，由外長王毅連日出言攻擊。（路透檔案照）

    針對日本政府迄今未收回首相高市早苗「台灣有事」說，中國提高回應層級，由外長王毅連日出言攻擊。（路透檔案照）

    針對日本政府迄今未收回首相高市早苗「台灣有事」說，中國提高回應層級，由外長王毅連日出言攻擊，今天又聲稱如果日方「一意孤行」，「一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。

    日本首相高市早苗21日在官邸受訪，針對「台灣有事」說引發中國強烈反彈表示，10月底她與中國國家主席習近平「確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，而日本政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

    高市早苗提到，至於什麼樣的事態屬於（存亡危機事態），日本政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷，日本政府的立場是一貫的。

    新華社今天報導，王毅在結束對吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克訪問後接受中國媒體訪問時宣稱，日本「現職領導人」公開發出試圖「武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。中方必須予以堅決回擊，這既是「維護中國的主權與領土完整」，也是「捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知」。

    王毅又聲稱，中國人民「在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓」。中方敦促日方「早日反思改錯，不要執迷不悟」。如果日方「一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」。

    中國目前正動員邦交國在「台灣有事」議題上表態。王毅22日與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）會晤時宣稱，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。

    相較於中方的動員，美國則公開表達了對日本的支持。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日透過社群媒體X表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，範圍包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石。美國堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。

    美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）更數度表態支持日本。他20日也在社群媒體X表示，「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的習慣。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播