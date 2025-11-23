應付北京？緬甸軍政府突襲詐騙園區 5天逮1600外國人

緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時，涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。（法新社檔案照）

緬甸軍方宣布在泰緬邊境展開大規模掃蕩行動。法新社報導，軍政府23日表示，在惡名昭彰的網路詐騙中心「水溝谷」（Shwe Kokko），5天內逮捕了近1600名非法入境的外國人。專家指出，軍政府長期被指控對非法產業視而不見，直到主要軍事支持者中國進行遊說後，才自2月起宣傳相關打擊行動。

緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，當局自11月18日至22日突襲水溝谷的賭博與詐騙中心，共逮捕了1590名非法入境的外國人。除了人員，當局還查獲2893台電腦、2萬1750支手機，以及101台星鏈（Starlink）衛星接收器與大量用於網路詐騙的設備。

當地媒體發布的影片顯示，在水溝谷園區內，一輛壓路機碾碎了排列整齊的數百台電腦螢幕與成堆的手機。報導指出，僅在週六（22日）一天，就有223名涉嫌詐騙與賭博的人員被捕，其中包含100名中國公民。

此前，法新社調查揭露星鏈接收器被大規模安裝在詐騙園區後，這家由馬斯克擁有的公司表示，已切斷了疑似緬甸詐騙中心附近超過2500台設備的服務。

專家：旨在宣洩北京壓力

詐騙工廠自2021年緬甸政變引發內戰後，在邊境地區大量湧現，每年詐騙金額高達數百億美元。分析人士指出，雖然中國是軍政府的關鍵支持者，但北京對針對其公民的猖獗詐騙日益不滿。

部分監測組織認為，自上個月開始的額外突襲行動只是「煙霧彈」。這些行動經過精心安排，旨在宣洩來自北京的壓力，同時避免對與軍政府結盟、從中獲利的民兵組織造成太大的利潤損害。根據聯合國報告，2023年東南亞與東亞的詐騙受害者損失金額高達370億美元 （約新台幣1.16兆元）

