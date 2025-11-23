歐盟痛批川普烏克蘭28點和平計畫 奧班唱反調呼籲支持

川普（右）的28點烏克蘭和平計畫遭歐盟連番抨擊，只有奧班（左）給予支持。（路透）

美國總統川普的最新烏俄和平計畫挨批「獎勵俄羅斯侵略行為」，引起歐洲盟友砲轟。但一向親俄的匈牙利總理奧班不出意料地與歐洲唱反調，對美國方案表達支持。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）22日報導，歐盟領袖正就如何應對白宮提出的28點和平計畫進行磋商，但長期以來反對援助烏克蘭的匈牙利總理奧班，反而將華府發起、充滿爭議的外交攻勢，視為阻止數十億美元援助基輔的良機。

請繼續往下閱讀...

據了解，奧班22日致函歐盟執委主席馮德萊恩，呼籲歐盟簽署美國提出的28點方案。該方案將要求烏克蘭放棄部分領土，並將軍隊規模削減一半，同時讓華府獲得烏克蘭重建利潤的50％。奧班在信中寫道，「歐洲人必須立即無條件支持美國的和平計畫。除了支持美國總統之外，我們還必須立即與俄羅斯展開自主直接的談判」。

一位歐盟官員在回應這封信函時表示，除了匈牙利外，其他26個歐盟國家「已多次明確且毫不含糊地表達對烏克蘭的支持」。鑑於最近的事態發展，歐洲領袖－包括非歐盟夥伴－正在進行密切的溝通和協調，以繼續支持烏克蘭。

奧班還在信中表示，匈牙利「不支持歐盟以任何形式向烏克蘭提供任何進一步的財政援助」，並且「不同意以歐盟的名義和框架做出這樣的決定」。

據報導，布魯塞爾官員目前正與成員國就如何利用俄羅斯被凍結的1400億歐元資產，向烏克蘭提供貸款進行磋商。該議題已列入12月18日在布魯塞爾舉行的領袖會議議程，並將最終做出定奪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法