憂美軍委內瑞拉行動違法 英、法、荷3國限制情報分享

美國針對委內瑞拉涉嫌販毒集團的軍事行動，以及總統川普威脅要對委國展開地面行動，讓在加勒比海地區擁有戰略要地的歐洲大國感到擔憂，紛紛限制與美分享情報。

《法新社》23日引述官員和消息人士的說法報導，法國、荷蘭和英國對於美國針對委內瑞拉涉嫌販毒集團的軍事行動，以及川普一再提及對委國總統馬杜羅的地面行動感到十分擔憂，已開始限制與華府有關加勒比海地區情報的共享，擔心這些情報可能被用於在他們國家被視為非法的打擊行動。

據了解，英國保留殖民時代遺留在加勒比海地區的一小塊海外領土，馬提尼克島（Martinique）、瓜德羅普島（Guadeloupe）及位於南美大陸的法屬圭亞那等大島，目前已正式成為法國的一部分。荷蘭在地理上受到的影響最大，在委內瑞拉海岸附近擁有三個島嶼，被稱為「ABC」，包括阿魯巴（Aruba）、博奈爾（Bonaire）和庫拉索（Curacao）。

根據《法新社》統計的公開數據，自9月以來，美軍已透過空襲在國際水域運送毒品的船隻，造成至少83人死亡。然而，美國並未公布任何細節，來支持其關於在加勒比海和東太平洋20多次空襲中被擊斃的人員均為毒販的說法。川普曾表示，他認為馬杜羅政權已進入倒數計時，並拒絕排除派遣地面部隊的可能性，但同時又表示他願意與馬杜羅進行對話。

多位消息人士指稱，面對川普的決心，一旦爆發衝突，海外屬地「將身處前線」的英、法、荷等三國別無選擇，決定停止與美分享某些情報。荷蘭民用情報和反情報局局長阿克布姆（Erik Akerboom）告訴《人民報》（De Volkskrant），「我們對情報機構的政治化和侵犯人權的行為保持高度警惕」。

法國緝毒局局長佐拉斯（Dimitri Zoulas）亦告訴《加勒比廣播電台》（RCI），「在當前形勢下，任何歐洲國家，包括法國在內，都不會向美國提供任何行動情報，以免被美國用作發動軍事打擊的依據」。法國政府尚未公開表明此一立場，但一位安全部門消息人士表示，「可以百分之百確定的是，歐洲國家目前不會向美國提供任何可能導致打擊行動的情報」。

在英國，《泰晤士報》表示，英國政府首席法律顧問、總檢察長赫默（Richard Hermer）已指示內閣大臣停止情報共享，原因是擔心川普可能會在加勒比海地區「暗殺」毒販。不過，美國國務卿魯比歐本月初駁斥有關英國已停止分享這類情報的報導，稱其為假新聞。

英國軍情六處（MI6）前局長迪爾羅（Richard Dearlove）告訴《法新社》，這種情況並非特例，避免歐洲參與一項在美國司法管轄區內或許合法，但在他們國家卻不合法的行動，「這不會影響整體情報交流。這是一個局部性的特殊問題。而且就我的經驗而言，這種情況以前也發生過」。

不過，歐洲各國也意識到激怒川普政府的風險。一位歐洲情報機構消息人士表示，「在對美國說『不』並公開表明立場之前，我們必須三思，因為他們會向盟友提供大量訊息」。

