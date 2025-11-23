《彭博》：川普影響力下滑 共和黨陷分裂危機

分析指出，川普掌控共和黨佔多數的國會的能力，在一系列政治挫折衝擊下已然停滯。（路透）

《彭博》23日報導，美國總統川普掌控共和黨佔多數的國會的能力，在一系列政治挫折衝擊下已然停滯，這些挫折有可能在明年的國會期中選舉前導致共和黨四分五裂。

據報導，川普近日迫於共和黨同僚要求，同意公開已故性犯罪富豪艾普斯坦的檔案；川普提出的2000美元刺激經濟普發方案，在國會山莊收到冷漠回應；對於國會期中選舉的優先事項，共和黨也出現不同聲音。

請繼續往下閱讀...

川普也失去一位曾經最堅定的盟友，喬治亞州眾議員葛林。葛林是推動公開艾普斯坦檔案的遊說者，但她在與川普就此展開交鋒之際，宣布將於明年1月辭去國會議員職務，這將暫時縮小共和黨本已微弱的眾院多數席次。

共和黨內部的鬥爭日益加劇，這對亟欲避免再次遭遇類似本月初紐澤西州、維吉尼亞州、喬治亞州和加州地方選舉慘敗的共和黨來說，無疑是個壞兆頭。

在聯邦政府停擺之戰中，共和黨看似佔上風，但他們是透過阻止延長廣受歡迎的「平價醫療法案」下的稅收抵免政策來恢復政府運作。數百萬美國人現在面臨醫療保險費飆升的困境，而共和黨在如何應對這個問題上卻出現分裂。

就連一向溫和的共和黨國會領袖、眾院議長強生和參院多數黨領袖圖恩也出現分歧，圖恩更傾向與川普唱反調。

圖恩首先拒絕川普多次提出的修改參院規則，以結束政府停擺的要求。隨後，兩位國會領袖就艾普斯坦法案的處理方式展開爭論。現在，他們又在俄羅斯制裁法案上互相推諉。

川普的影響力下降及共和黨的分裂，都損害川普針對即將到來的選舉核心議題——美國經濟狀況——推進立法議程的前景。

川普多次對民主黨2026年期中選舉的目標表現出擔憂，民主黨的目標是至少奪回眾院控制權，這將使民主黨與共和黨共同掌控國家財政大權，並擁有傳喚權及對川普的可靠制衡力量。

《福斯新聞》民調顯示，僅有15％的選民認為川普的政策對經濟有幫助，76％的選民對經濟持負面看法；川普的支持率也跌至41％，創下該民調年度新低。

副總統范斯則呼籲選民保持耐心，並預測經濟繁榮即將到來，「儘管我們取得許多進展，但美國民眾需要一些時間才能感受到這些進展」。

川普甚至取消一些關稅，尤其是對巴西香蕉和咖啡等農產品的關稅，這實際上承認他最常用的政策工具也會推高消費者成本。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法