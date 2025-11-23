為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中客陸續取消預定 日本飯店業者：是時候思考如何吸引未來旅客

    2025/11/23 14:59 即時新聞／綜合報導
    中客停止赴日引發飯店退訂潮。圖為紀州白濱溫泉武藏旅館的房間。（圖擷自「紀州白濱溫泉武藏」官網）

    中客停止赴日引發飯店退訂潮。圖為紀州白濱溫泉武藏旅館的房間。（圖擷自「紀州白濱溫泉武藏」官網）

    中國抵制日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求公民避免赴日，使得機票、飯店退訂潮陸續出現，和歌山縣白濱町的「紀州白濱溫泉武藏」旅館認為，現在正好是機會思考該如何吸引未來的旅客。

    《產經新聞》報導，紀州白濱溫泉武藏的老闆娘沼田弘美坦言，旅館在這次確實遭受了打擊，有69名中國團客不來了，還有一些個人旅行的取消預定。不過，沼田弘美指出和先前所遭遇的麻煩相比，些都算是小事而已。

    沼田弘美所謂的「麻煩」，是指白濱地區自武肺疫情後又遭遇南海海槽地震風險、俄羅斯堪察加半島外海今年7月規模8.8強震帶來的海嘯警報，使得旅客數量受到影響。另外，白濱町的「冒險大世界」遊樂園，今年6月已將4隻熊貓全數歸還給中國，正逐漸走向「後熊貓時代」。

    至於在日本國內外經營都市型、度假型飯店的Belluna集團，透露目前的確出現取消預定的情況，但由於中客入住佔比較低，今年上半年約為2％，因此影響較為有限。

    不過，日本也有受到較大衝擊的業者，位於愛知縣蒲郡市有45年歷史的「蒲郡飯店」，由於坐落在連接東京、大阪、京都的黃金路線上，因此致力於招攬外國遊客，近年來中客比例達70至80％，截至今天（23日）為止已有2000名中客取消房間，業者認為暫時還可以忍受，但如果長期這樣下去會變得較為艱難。

