被停學14歲中學生大膽闖校園 掏「胡椒球槍」炫耀被捕

佛羅里達州希爾斯堡郡，一名年僅14歲的中學生路易斯·普拉達竟在遭校方停學期間，持槍闖入校園，引發一場虛驚。（法新社）

佛羅里達州希爾斯堡郡（Hillsborough County）校園安全拉警報！一名年僅14歲的中學生路易斯·普拉達（Luis Prada），竟在遭校方停學期間，持槍闖入校園，引發一場虛驚。

根據外媒《tampa bay 28》報導，希爾斯堡郡警局於11月20日接獲報案，指稱托姆林中學（Tomlin Middle School）有學生攜帶武器進入教室。

警方報告顯示，普拉達在當天上午的學校上課時間，向目擊證人展示了一把外觀酷似真槍的武器。此外警方報告指出，普拉達其實已被校方勒令停學，根本不該出現在校園內。

警方偵訊時，普拉達坦承自己帶到學校的是一把 「胡椒球槍」。這並不是普通的玩具槍，根據製造商資訊，這種「胡椒球」發射後，一旦撞擊物體就會爆裂，釋放出具備快速致癱效果的胡椒刺激劑雲霧，受害者接觸後，會立即引起眼睛、鼻子、喉嚨和胸部的強烈反應。警方隨後前往普拉達住家進行搜索，當場搜出了一把手槍。

由於這項惡劣行徑，普拉達面臨兩項嚴重罪名：「經告知後仍侵入校園」以及「武裝侵入建築物或運輸工具」。

希爾斯堡郡警長查德·克羅尼斯特（Chad Chronister）對此事件表達了強烈譴責：「這種行為絕不能有任何藉口！任何人，只要攜帶武器或任何看起來像武器的東西靠近校園，就必須被繩之以法。」

克羅尼斯特警長沉痛表示：「這樣的行為製造了恐懼、破壞了學習環境，更有潛力以悲劇收場。」他同時讚揚了快速反應的小組警員以及挺身而出的目擊證人，讓警方能迅速行動，確保學生與教職員的安全。

