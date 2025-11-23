南韓今年超過160名檢察官辭職 近10年最高人數

南韓今年161名檢察官辭職，創下10年來的最高紀錄。圖為前總統尹錫悅。（美聯社）

南韓前總統尹錫悅被彈劾，以及隨後12月3日戒嚴令頒布和政府更迭引發的檢察機關改革浪潮中，南韓僅今年一年就有超過160名檢察官辭職，這是近10年來最高的辭職人數。

綜合外媒報導，根據司法部23日向國會提交的數據，今年1月至10日共有161名檢察官退休，這一數字遠超過去年同期的132人，甚至超過了2022年（南韓政府政權更迭）的146人，創下近10年來的最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，有52名任職不滿10年的檢察官退休，佔總退休人數的三分之一。因過去4年低階檢察官的退休人數從未超過50人，所以這次退休人數的激增實屬罕見。

今年9月，一個月內就有47人辭職，許多人認為，政府和執政黨所推行的全面改革，包括廢除檢察機關和分離偵查與起訴，是直接原因。

由於刑事案件激增，加班已成為常態，處理大量刑事案件，一線檢察官如今卻被批為改革的目標，他們不滿的情緒日益高漲，也受到大藏洞上訴案影響，進一步削弱了檢察機關的士氣，恐在年底前，退休人數還會往上攀升。

根據政策，司法部、最高檢察院等多個機構聯合成立了特別的工作小組，負責調查戒嚴令的策劃、執行、辯護和隱瞞情況，調查時間跨度為10個月，從去年12月3日宣布戒嚴令前6個月到戒嚴令宣布後4個月。檢方內部對這個工作小組感到排斥，尤其，令人詬病的像「如果不配合提交個人手機信息，可能會被置於待命狀態、撤職，甚至接受調查」，這一聲明引發內部相當大的反對聲浪，檢察官不滿表示，「這實際上是全面監視。」

民主黨國會立法司法委員會成員19日向警方報案，指控包括前水原地方檢察廳長朴載玉在內的18名檢察官違反《國民公務員法》，隨著壓力增大，朴載玉和前光州高等檢察廳廳長宋康相繼辭職。

近期由首爾中央地方檢察廳檢察長朴哲宇領導的相關人員進行重組，面臨著組織穩定和應對檢察改革的雙重挑戰，目前，大規模人員變動、特別檢察官的任命以及內部衝突等複雜問題預計恐將持續一段時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法