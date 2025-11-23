為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓今年超過160名檢察官辭職 近10年最高人數

    2025/11/23 14:57 即時新聞／綜合報導
    南韓今年161名檢察官辭職，創下10年來的最高紀錄。圖為前總統尹錫悅。（美聯社）

    南韓今年161名檢察官辭職，創下10年來的最高紀錄。圖為前總統尹錫悅。（美聯社）

    南韓前總統尹錫悅被彈劾，以及隨後12月3日戒嚴令頒布和政府更迭引發的檢察機關改革浪潮中，南韓僅今年一年就有超過160名檢察官辭職，這是近10年來最高的辭職人數。

    綜合外媒報導，根據司法部23日向國會提交的數據，今年1月至10日共有161名檢察官退休，這一數字遠超過去年同期的132人，甚至超過了2022年（南韓政府政權更迭）的146人，創下近10年來的最高紀錄。

    值得注意的是，有52名任職不滿10年的檢察官退休，佔總退休人數的三分之一。因過去4年低階檢察官的退休人數從未超過50人，所以這次退休人數的激增實屬罕見。

    今年9月，一個月內就有47人辭職，許多人認為，政府和執政黨所推行的全面改革，包括廢除檢察機關和分離偵查與起訴，是直接原因。

    由於刑事案件激增，加班已成為常態，處理大量刑事案件，一線檢察官如今卻被批為改革的目標，他們不滿的情緒日益高漲，也受到大藏洞上訴案影響，進一步削弱了檢察機關的士氣，恐在年底前，退休人數還會往上攀升。

    根據政策，司法部、最高檢察院等多個機構聯合成立了特別的工作小組，負責調查戒嚴令的策劃、執行、辯護和隱瞞情況，調查時間跨度為10個月，從去年12月3日宣布戒嚴令前6個月到戒嚴令宣布後4個月。檢方內部對這個工作小組感到排斥，尤其，令人詬病的像「如果不配合提交個人手機信息，可能會被置於待命狀態、撤職，甚至接受調查」，這一聲明引發內部相當大的反對聲浪，檢察官不滿表示，「這實際上是全面監視。」

    民主黨國會立法司法委員會成員19日向警方報案，指控包括前水原地方檢察廳長朴載玉在內的18名檢察官違反《國民公務員法》，隨著壓力增大，朴載玉和前光州高等檢察廳廳長宋康相繼辭職。

    近期由首爾中央地方檢察廳檢察長朴哲宇領導的相關人員進行重組，面臨著組織穩定和應對檢察改革的雙重挑戰，目前，大規模人員變動、特別檢察官的任命以及內部衝突等複雜問題預計恐將持續一段時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播