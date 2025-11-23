為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    馬克宏：烏和平計畫無嚇阻措施 俄國將捲土重來

    2025/11/23 14:30 編譯孫宇青／綜合報導
    馬克宏反對美方的烏俄和平計畫，稱其中缺乏嚇阻措施，「俄羅斯將捲土重來」。（美聯社）

    美國提出的烏俄和平計畫遭各界詬病，法國總統馬克宏也表示反對，稱和平計畫若缺乏嚇阻措施，「俄羅斯將捲土重來」。

    英國《衛報》指出，馬克宏22日在20國集團（G20）峰會上與其他歐洲領袖一起反對美國總統川普旨在結束烏克蘭戰爭的單方面方案，稱如果烏克蘭被迫按照川普的方案削減軍隊，俄國將「背信棄義」、捲土重來，「我們知道，如果沒有嚇阻措施，俄羅斯人就會捲土重來，違背他們的承諾」

    馬克宏還表示，任何和平計畫「都需要更廣泛的磋商」，並且必須能夠保障烏克蘭人民的和平及「所有歐洲人的安全」。

    川普提出的28點和平計畫內容將要求被入侵的烏克蘭割讓領土、削減軍隊，並承諾永不加入北大西洋公約組織（NATO），遭外界抨擊偏袒俄羅斯立場，迫使川普22日告訴記者，這並非他的最終提議，但他希望「無論如何」都能結束戰爭。

    美烏雙方23日將在瑞士日內瓦就方案內容進行磋商，一位美國官員告訴《法新社》，國務卿魯比歐和川普特使魏科夫都將出席，而美國陸軍部長德里斯科在基輔與烏國總統澤倫斯基會面後，已先行抵達日內瓦。

