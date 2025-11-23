家族詛咒持續壟罩？甘迺迪35歲外孫女患絕症 壽命恐不到1年

美國前總統甘迺迪的外孫女、現年35歲的環境記者施洛斯伯格自曝罹患罕見疾病，恐僅剩不到1年的壽命。（路透）

美國前總統甘迺迪的外孫女、現年35歲的環境記者施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見疾病，醫師告知她僅剩不到1年的壽命，再度讓外界熱議甘迺迪家族詛咒。

綜合外媒報導，現年35歲的環境記者、作家施洛斯伯格為前美國駐日本大使卡洛琳（Caroline Kennedy）女兒，她22日自曝被診斷出患有罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師直言可能剩不到1年壽命。

請繼續往下閱讀...

施洛斯伯格表示，去年5月25日生第2個孩子時被診斷出白血球數量過多，進一步檢驗後，被發現患有名為「Inversion 3」的罕見基因突變，通常只見於年長患者；她坦言當時完全無法接受，她自認自己是周圍最健康的人之一。

除了接受骨髓移植、化療及多次輸血治療，施洛斯伯格今年1月更參加CAR-T細胞療法的臨床試驗，但病情仍未獲得明顯緩解。醫師坦言，恐剩不到1年壽命，她最後寫道剩下的時間希望能「用孩子們的回憶填滿我的大腦」。

施洛斯伯格自爆罹患絕症，令外界再度熱議甘迺迪家族詛咒（Kennedy Curse）是否持續壟罩該家族；美國甘迺迪家族持續發生意外死亡事件，從墜機、夭折、遇刺、心臟病猝死、滑雪撞樹、不明原因驟逝等等；最新一起是2020年，甘迺迪總統弟弟羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的孫女和曾孫在划船時溺水身亡。

