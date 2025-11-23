為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    家族詛咒持續壟罩？甘迺迪35歲外孫女患絕症 壽命恐不到1年

    2025/11/23 15:19 即時新聞／綜合報導
    美國前總統甘迺迪的外孫女、現年35歲的環境記者施洛斯伯格自曝罹患罕見疾病，恐僅剩不到1年的壽命。（路透）

    美國前總統甘迺迪的外孫女、現年35歲的環境記者施洛斯伯格自曝罹患罕見疾病，恐僅剩不到1年的壽命。（路透）

    美國前總統甘迺迪的外孫女、現年35歲的環境記者施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見疾病，醫師告知她僅剩不到1年的壽命，再度讓外界熱議甘迺迪家族詛咒。

    綜合外媒報導，現年35歲的環境記者、作家施洛斯伯格為前美國駐日本大使卡洛琳（Caroline Kennedy）女兒，她22日自曝被診斷出患有罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師直言可能剩不到1年壽命。

    施洛斯伯格表示，去年5月25日生第2個孩子時被診斷出白血球數量過多，進一步檢驗後，被發現患有名為「Inversion 3」的罕見基因突變，通常只見於年長患者；她坦言當時完全無法接受，她自認自己是周圍最健康的人之一。

    除了接受骨髓移植、化療及多次輸血治療，施洛斯伯格今年1月更參加CAR-T細胞療法的臨床試驗，但病情仍未獲得明顯緩解。醫師坦言，恐剩不到1年壽命，她最後寫道剩下的時間希望能「用孩子們的回憶填滿我的大腦」。

    施洛斯伯格自爆罹患絕症，令外界再度熱議甘迺迪家族詛咒（Kennedy Curse）是否持續壟罩該家族；美國甘迺迪家族持續發生意外死亡事件，從墜機、夭折、遇刺、心臟病猝死、滑雪撞樹、不明原因驟逝等等；最新一起是2020年，甘迺迪總統弟弟羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的孫女和曾孫在划船時溺水身亡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播