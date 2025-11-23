為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    行李裝近100個保險套！ 哥倫比亞海關以「1原因」拒絕他入境

    2025/11/23 15:37 即時新聞／綜合報導
    1名美國男子隨身攜帶的行李箱被哥倫比亞海關查出，裝滿將近100個保險套與其他情趣用品。（圖擷取自@Las2Orillas 社群平台「X」，本報合成）

    哥倫比亞近期發生1起離譜事件，1名美國男子搭機抵達何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場（MDE）後，隨身攜帶的行李箱被海關查出，他竟裝滿將近100個保險套與其他情趣用品，男子的不尋常行為讓海關懷疑他是來哥倫比亞「從事性活動」，為此當場拒絕他入境，這起事件也在當地社群平台掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）的亞麥德林（Medellín）市長古鐵雷斯（Federico Gutiérrez）透露，近期1名來自美國的男性旅客從巴拿馬搭機來哥倫比亞，並在機場內進行安檢期間，被海關發現其行李箱裝有12入8盒裝的保險套，以及3瓶潤滑液，讓海關認定意圖從事性活動，因此當場拒絕男子入境。

    報導指出，這並非哥倫比亞首度因為攜帶「性」相關物品，拒絕外國旅客入境，過去海關曾在外國旅客行李中發現攜帶手銬、鞭子、假陽具、振動器、性玩具等情趣用品，這些外國旅客一律被海關認定，來哥倫比亞只是為了從事性活動，最終全被當場拒絕入境。截至從去年到今年11月，已有102位旅客因類似原因，無法順利入境。

