行李裝近100個保險套！ 哥倫比亞海關以「1原因」拒絕他入境

1名美國男子隨身攜帶的行李箱被哥倫比亞海關查出，裝滿將近100個保險套與其他情趣用品。（圖擷取自@Las2Orillas 社群平台「X」，本報合成）

哥倫比亞近期發生1起離譜事件，1名美國男子搭機抵達何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場（MDE）後，隨身攜帶的行李箱被海關查出，他竟裝滿將近100個保險套與其他情趣用品，男子的不尋常行為讓海關懷疑他是來哥倫比亞「從事性活動」，為此當場拒絕他入境，這起事件也在當地社群平台掀起熱烈討論。

綜合外媒報導，哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）的亞麥德林（Medellín）市長古鐵雷斯（Federico Gutiérrez）透露，近期1名來自美國的男性旅客從巴拿馬搭機來哥倫比亞，並在機場內進行安檢期間，被海關發現其行李箱裝有12入8盒裝的保險套，以及3瓶潤滑液，讓海關認定意圖從事性活動，因此當場拒絕男子入境。

報導指出，這並非哥倫比亞首度因為攜帶「性」相關物品，拒絕外國旅客入境，過去海關曾在外國旅客行李中發現攜帶手銬、鞭子、假陽具、振動器、性玩具等情趣用品，這些外國旅客一律被海關認定，來哥倫比亞只是為了從事性活動，最終全被當場拒絕入境。截至從去年到今年11月，已有102位旅客因類似原因，無法順利入境。

✈️ Un extranjero fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova tras llegar con 98 condones en su equipaje, lo que levantó alertas sobre posibles actividades sexuales en Medellín.



El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que no logró justificar su viaje y fue devuelto. Ya van… pic.twitter.com/IBkk93qLPz — Las2orillas （@Las2Orillas） November 21, 2025

