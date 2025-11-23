邁阿密密會曝光！ 川普女婿、親信私會普廷盟友 路透揭和平方案內幕

路透獨家披露，川普特使魏科夫（右）與俄羅斯直接投資基金執行長德米崔耶夫（左），10月底在邁阿密密會起草和平方案。圖為兩人4月間在俄羅斯聖彼得堡會面的資料照。（路透檔案照）

引發關注的「28點烏克蘭和平方案」起草過程曝光，路透獨家報導，多位知情人士透露，川普政府特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner），10月底在邁阿密會見了一名遭美國制裁的俄羅斯高官，雙方共同起草了這份結束戰爭的計畫。這次會面引發了美國官員與國會議員的擔憂。

報導指出，這場會議於10月底在邁阿密舉行。與會的俄方代表是德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），他是俄羅斯總統普廷的親密盟友，也是俄羅斯直接投資基金（RDIF）的執行長。德米崔耶夫在2022年俄烏戰爭爆發後即遭美方制裁，列入黑名單，但一名美國高級官員表示，政府為其入境開了例外許可（special waiver）。

起草爭議方案 部分官員未獲通報

知情人士表示，這場會議促成了後來被公開的28點和平方案。該方案要求烏克蘭割讓部分領土並承諾不加入北約，被烏克蘭及其盟友批評為明顯偏向俄羅斯利益。報導提到，國務院與國家安全會議（NSC）的許多高層官員事前並未獲悉此計畫，甚至原本負責與烏克蘭談判的特使凱洛格（Keith Kellogg）也未參與魏科夫與德米崔耶夫主導的討論。

針對國務卿魯比歐是否知情，國務院發言人聲稱魯比歐全程參與計畫制定，但有官員向路透表示，該方案內容包含了魯比歐先前已拒絕的部分，引發部分官員擔憂魏科夫與庫許納可能繞過了正常的跨部門程序。

德米崔耶夫長期在美俄關係中扮演關鍵角色。早在川普第一任期，他就曾與庫許納建立聯繫，甚至在疫情期間協調呼吸器運送。一位美國官員透露，情報界內部對於政府與德米崔耶夫的接觸感到擔憂。

參議院軍事委員會共和黨領袖韋克爾（Roger Wicker）對此方案表達質疑：「這份所謂的和平計畫問題重重，我高度懷疑它能帶來和平。」他強調，烏克蘭不應被迫割讓土地給普廷。

路透獨家披露，川普女婿庫許納10月底在邁阿密密會遭制裁的俄羅斯高官，共同起草烏克蘭和平方案。（法新社檔案照）

