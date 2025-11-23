為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日內瓦關鍵會談登場！ 魯比歐定調：和平方案是「美國起草」

    2025/11/23 13:23 編譯陳成良／綜合報導
    美國國務卿魯比歐親自證實，引發爭議的烏克蘭和平方案是由美國起草。圖為魯比歐日前出席G7外長會議。（法新社）

    美國國務卿魯比歐親自證實，引發爭議的烏克蘭和平方案是由美國起草。圖為魯比歐日前出席G7外長會議。（法新社）

    針對引發華府內鬨與全球恐慌的「28點烏克蘭和平方案」，美國國務卿魯比歐22日晚間終於做出最高層級表態。《路透》報導，魯比歐明確指出，這份方案是由華盛頓「起草」（authored by Washington），雖然參考了俄羅斯的意見，但也納入了烏克蘭的看法。此舉形同直接推翻了稍早共和黨參議員聲稱方案僅是「俄國許願清單」的說法。

    魯比歐23日晚間在社交媒體X發文強調：「這是作為持續談判的一個強有力框架所提出的。它基於俄方的輸入（input），但也基於烏克蘭先前與持續的輸入。」隨後，國務院官員證實，魯比歐已啟程飛往日內瓦，準備參加24日舉行的關鍵多邊會談。

    報導指出，這場在日內瓦舉行的會談至關重要，參與者包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）、烏克蘭代表團，以及來自法國、英國、德國（E3聯盟）與歐盟的國家安全顧問。各方正試圖在川普設定的「週四最後期限」之前，敲定這份終結戰爭計畫的最終細節。

    根據川普提出的28點計畫，烏克蘭將被迫割讓領土、限制軍事發展並放棄加入北約。川普22日曾警告，澤倫斯基必須在27日感恩節（週四）前表態接受，否則將面臨後果。

    歐洲提修正案 試圖為基輔止損

    儘管美方方案被視為大幅讓利給普廷，但歐洲盟友正試圖力挽狂瀾。德國政府消息人士透露，歐洲方面已向美烏提出了1份基於美方提案的「歐洲版和平計畫草案」，試圖在最後期限前為基輔爭取更好的條件。

    1名美國官員表示：「我們希望能敲定最終細節……起草1份對他們（烏克蘭）有利的協議。」但該官員也坦承，在川普與澤倫斯基2位總統親自會面之前，任何協議都不會最終定案。

    澤倫斯基此前已警告，若被迫接受此方案，烏克蘭恐將失去尊嚴與自由；而俄羅斯總統普廷雖稱該方案是解決衝突的基礎，但也對其中要求俄軍撤離部分佔領區的條款持保留態度。

