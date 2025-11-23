為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    網美Pei Chung在美吃霸王餐還想肉償 拖欠房租將被逐出門

    2025/11/23 13:32 即時新聞／綜合報導
    自稱來自台灣的網美Pei Chung，傳出在紐約布魯克林積欠房租將被趕走。（圖擷自「lu.pychung」IG）

    自稱來自台灣的網美Pei Chung，傳出在紐約布魯克林積欠房租將被趕走。（圖擷自「lu.pychung」IG）

    自稱來自台灣的網美「Pei Chung」先前爆出在美國紐約吃霸王餐，竟想以肉體償還，引發爭議，目前傳出她積欠布魯克林時尚街區威廉斯堡（Williamsburg）公寓的租金，法院勒令12月2日之前要搬離。

    《紐約郵報》報導，Pei Chung在布魯克林肯特大道（Kent Ave）416號所租賃的公寓．月租為3350美元（約新台幣10.5萬元），不過她已經積欠了4萬美元（約新台幣125萬元）費用。

    Pei Chung經常在公寓裡穿著LV、Dior、Burberry和卡地亞的名牌服飾自拍，不過，同棟住戶投訴Pei Chung會把垃圾丟在走廊裡，大樓管理員詹尼（Bob Jenny）直指把她趕出去是首要任務。

    法院文件顯示，鄰居還指控Pei Chung從白天到晚上都會製造噪音，聲音大到會震動門窗和牆壁，並且用口紅在門上寫下姓名，警方曾3次前來了解狀況，分別為今年2月1次、7月2次。

    有住戶透露，Pei Chung的精神狀況似乎不太正常，跟她打招呼從來都不會得到回應，不過自己對Pei Chung更多的是感到同情，覺得她應該是需要幫助。

