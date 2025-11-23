赴中旅遊小心！廣州噁男自行拿走韓女麵碗 想搭訕加好友

南韓正妹網紅在中國廣東省廣州旅遊，被陌生中年男拿走麵碗搭訕。（圖擷自「i.m_kanghyerin」Threads）

有夠噁心！南韓1名正妹網紅，本月前往中國廣東省廣州旅遊時，在一處麵店用餐，孰料竟有頂著肥肚、叼著菸的中年男子拿走她的麵碗，示意她過來一起坐，原來是想要搭訕並加微信好友，影片曝光後旋即引發中韓兩國網友震怒。

從韓國網紅在社群平台PO出的影片可以看到，當時她正在錄著自己開心吃麵的場景，孰料隔壁桌1名陌生中年男走過來自行端走她的麵碗，嘴裡還說著「把它（碗）端過來嘛」，正妹驚慌轉頭後看到中年男那一桌向她招手，示意她過去坐坐。

雖然正妹後續透過店員的幫忙，終於拿回自己的麵碗，不過影片在網路曝光後掀起軒然大波，南韓網友直呼「千萬不要去中國旅遊」、「現在光是聽到中國這個詞就會起雞皮疙瘩」、「如果是我根本吃不下去了，因為感到很噁心」、「不應該去不文明的地方」。

中國網友也紛紛痛批中年男子的行為「有辱國格」，呼籲警方趕快進行調查，把噁男「拖出去劈了」、「槍斃算了」；不過，也有一部分中國人懷疑可能是店員把麵端錯桌了，中年男才會過去拿走，旋即被其他網友砲轟顯然沒看影片，畢竟從噁男說的話和招手的動作，很明顯能夠知道是想要韓女去他們那桌吃。

