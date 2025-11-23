「自然女」拒當生育機器？ 中國網友掀「反抗父權奴役」 引爆女權論戰

近期中國社群掀起各種「女性該如何反父權奴役」討論熱潮，並引起多方激烈論戰。（圖擷取自中國小紅書，本報合成）

自中國國家主席習近平上台後，中國政府加強打壓婦女、LGBTQ等族群權益，甚至為提高生育率，大力宣揚被現代人視為父權主義為自身利益殘害女性的「傳統女人價值」，引起不少女性反感。近期中國社群掀起各種「女性該如何反父權奴役」討論熱潮，並引起多方激烈論戰，其中又以「不婚不生」與「外型」戰況最為激烈。

據了解，中國熱門社群平台「小紅書」從去年開始，出現越來越多女性用戶發文分享自己成為「自然女」、「脫美役」等擺脫社會對女性強押外貌枷鎖的心得，以及附上不再化妝維持自然素顏、不再刻意節食維持過瘦身材、不再每天跟隨潮流穿搭改成鬆垮衣物，以及將頭髮剪成短髮或寸頭後，自己最樸實又舒適的生活照。

這類貼文引發中國各界關注，還掀起價值觀不同的女權人士互相批判。其中，「自然女權」者主張「去除一切父權社會強制給女性的枷鎖與標籤，勇敢呈現出真正女性本身的自然狀態」，引起大批「傳統女權」痛斥，不僅過度追求放鬆自我、還崇尚變成宛如傳統男性身強力壯又孔武有力的外型，反而失去女性特徵，根本汙名化女權。

「自然女權」則反過來斥責，「傳統女權」思想仍太過守舊，並指出她們大多持續維持每日化妝、減重維持苗條身材等行為，代表她們潛意識還是有在讓自己做出自甘下賤的「媚男」思維，認為她們是在父權制度強制定義的「框架內女權」，嘲諷這群人根本是「二等內女權」、甚至是「假女權」，完全不配代表其他女權人士發聲。

除外型引起論戰，這波「反父權奴役」熱潮還延伸到「結婚」與「生育」議題。一些擁護傳統性別刻板印象的網友怒轟，那些「自然女權」堅持讓自己有著粗糙又男人味MAX的模樣，根本是要逃避被家裡安排相親結婚與生小孩，還用女權名義慫恿其他女性加入，根本是危害整個國家的社會敗類；其他女網友則對此指出，正是因為中國社會仍讓這類噁心的沙文主義至上，才導致越來越多女性堅持不婚不生，拒當生育機器人。

