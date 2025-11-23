韓警與三星、電信業者合作！10分鐘可封殺釣魚詐騙號碼

南韓警察廳和三星電子、電信業者SK電訊、KT、LG U+合作，10分鐘即可封殺釣魚詐騙電話號碼。三星手機示意圖。（彭博）

為了打擊日益猖獗的詐騙行為，南韓警察廳和三星電子、3大電信業者SK電訊、KT、LG U+合作，短短10分鐘即可封殺釣魚詐騙電話號碼，比過去需要2天時間快了不少。

據《韓聯社》報導，警察廳強調，縮短封殺時間非常必要，因為75％的釣魚詐騙發生在收到第1封簡訊或電話的24小時內，完成封鎖可避免詐騙犯和受害者繼續聯繫。三星手機目前已具有檢舉功能，只要長按可疑簡訊、通話紀錄，即可舉報該電話號碼，無須其他複雜操作。

詐騙電話號碼被封殺後，無法繼續撥打電話或寄送簡訊，其他人也無法打通這支號碼，經過當局進一步確認後號碼將會被永久停用。如果不是使用三星手機，也能在警察廳電信與金融詐欺統合對應組的網站上舉報。

警察廳指出，普通用戶電話號碼被誤封的情況相當少見，為了防止惡意舉報他人的情況出現，會有專員查核是否要持續封鎖，未來也考慮引進AI對各個細節進行全面檢視，藉此降低誤封的機率。

