    國際

    11月罕見「極地渦旋」擾動 氣象學家憂全球天氣更難預測

    2025/11/23 12:07 即時新聞／綜合報導
    因極地渦旋擾動，未來10日北極冷空氣恐大量向南，極凍歐洲、美國和亞洲。（路透）

    未來10天，北半球可能迎來明顯降溫與暴風雪的天氣。位於北極上空的極地渦旋，使目前美國部分地區出現的破紀錄高溫，在感恩節之後急遽反轉，甚至讓歐洲與亞洲也陷入更寒冷、更多雪的12月。科學家指出，這波變化極可能是衛星時代以來最早發生的重大極地渦旋事件之一，其後續影響將籠罩整個北半球。

    綜合外媒報導，極地渦旋（Polar Vortex）位於平流層，是一圈高速旋轉的寒冷氣流帶，通常能將北極冷空氣牢牢鎖住；一旦渦旋減弱，冷空氣就會順勢南逃，直撲中緯度國家。目前平流層正急遽升溫，出現罕見的「平流層突然增溫」現象，使這道「風牆」顯著鬆動。依據氣象學原理，這種高層大氣的暖化並不會帶來地面暖化，反而可能引發區域性暴冷與風暴路徑偏移。

    美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的氣象專家艾米·巴特勒（Amy Butler）表示，平流層增溫正在削弱極地渦旋，甚至可能使其風向逆轉，是美國歷來最強烈寒潮的前兆。麻省理工學院研究員科恩（Cohen）強調，此事件在11月出現極為罕見，可能導致北半球多地在未來一個月降至低於平均的氣溫。

    極地渦旋其變化未來將左右地表天氣走向，因此，專家提醒，此波擾動往往會在阿拉斯加上空形成暖高壓，使美國中部與東部更易受到冷空氣與大雪影響，也可能牽動歐洲與亞洲的冬季氣候。面對未來數週仍可能快速變化的天氣型態，氣象學家呼籲民眾提高警覺，留意官方預報，因為冬季極端氣候正變得愈加不可預測。

