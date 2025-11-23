為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    時間永遠停在沉沒一刻！ 鐵達尼號富商金懷錶賣出創紀錄天價

    2025/11/23 11:57 即時新聞／綜合報導
    罹難美國富商史特勞斯擁有的18K金懷錶，以178萬英鎊的天價落槌，懷錶上的時間永遠停在鐵達尼號沉沒一刻。（圖擷取自「Henry Aldridge & Son Ltd」網站）

    罹難美國富商史特勞斯擁有的18K金懷錶，以178萬英鎊的天價落槌，懷錶上的時間永遠停在鐵達尼號沉沒一刻。（圖擷取自「Henry Aldridge & Son Ltd」網站）

    「鐵達尼號」沉沒事故是全球最知名的沉船事件，改編此事件的同名電影《鐵達尼號》（Titanic）同樣引領全球風潮，狂吸超過22億美元的票房。22日英國一場拍賣會中，一枚由罹難美國富商史特勞斯（Isidor Straus）擁有的18K金懷錶以178萬英鎊（約新台幣7312萬元）的天價落槌，而史特勞斯與妻子在《鐵達尼號》也曾被描繪為相擁而亡的悲情夫妻。

    綜合外媒報導，位於英國威爾特郡（Wiltshire）的拍賣行「亨利·阿爾德里奇父子」（Henry Aldridge and Son）負責此次拍賣會，「亨利·阿爾德里奇父子」拍賣行指出，這枚金懷錶是有史以來最重要、最具代表行的鐵達尼號遺物之一。

    這枚金懷錶22日以178萬英鎊的天價落槌，創下鐵達尼號相關文物拍賣金額新高紀錄，拍賣行表示，這代表人們對於鐵達尼號的故事一直保持濃厚興趣，史特勞斯夫婦的愛情故事堪稱經典，此次創紀錄的拍賣價格也證明了人們對他們的尊敬。

    這枚18K金的懷錶擁有者是出生於巴伐利亞的美國商人史特勞斯，同時他也是美國百貨公司「梅西百貨（Macy's）」的老闆，這枚金懷錶是史特勞斯的老婆艾達（Ida Straus）於1888年送給史特勞斯的43歲生日禮物，懷錶上刻有史特勞斯的姓名縮寫「IS」。

    在鐵達尼號沉沒當晚，艾達拒絕先登上救生艇，並表示寧願與丈夫共存亡。事後，史特勞斯的遺體於大西洋中被打撈上來，發現這枚懷錶，不過艾達的遺體始終都沒有被找到。而這段過程也在電影《鐵達尼號》被改編，兩人在床上面對不斷湧入的海水，最終相擁而亡。

    這枚懷錶在事故發生後的113年來，從未公開展出過，如今則由史特勞斯家族的直系後代釋出。而這枚懷錶的指針停留在凌晨2點20分，正是鐵達尼號沉入海底的時刻。

    此次史特勞斯金懷錶的拍賣金額，也打破去年創下的鐵達尼號相關文物拍賣金額紀錄。事故當時救起700多名鐵達尼號船難倖存者的蒸汽船「卡帕西亞號」船長，後續被贈與一枚金懷錶，而這枚經懷錶在去年以156萬英鎊（約新台幣6408萬元）售出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播