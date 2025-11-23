時間永遠停在沉沒一刻！ 鐵達尼號富商金懷錶賣出創紀錄天價

罹難美國富商史特勞斯擁有的18K金懷錶，以178萬英鎊的天價落槌，懷錶上的時間永遠停在鐵達尼號沉沒一刻。（圖擷取自「Henry Aldridge & Son Ltd」網站）

「鐵達尼號」沉沒事故是全球最知名的沉船事件，改編此事件的同名電影《鐵達尼號》（Titanic）同樣引領全球風潮，狂吸超過22億美元的票房。22日英國一場拍賣會中，一枚由罹難美國富商史特勞斯（Isidor Straus）擁有的18K金懷錶以178萬英鎊（約新台幣7312萬元）的天價落槌，而史特勞斯與妻子在《鐵達尼號》也曾被描繪為相擁而亡的悲情夫妻。

綜合外媒報導，位於英國威爾特郡（Wiltshire）的拍賣行「亨利·阿爾德里奇父子」（Henry Aldridge and Son）負責此次拍賣會，「亨利·阿爾德里奇父子」拍賣行指出，這枚金懷錶是有史以來最重要、最具代表行的鐵達尼號遺物之一。

這枚金懷錶22日以178萬英鎊的天價落槌，創下鐵達尼號相關文物拍賣金額新高紀錄，拍賣行表示，這代表人們對於鐵達尼號的故事一直保持濃厚興趣，史特勞斯夫婦的愛情故事堪稱經典，此次創紀錄的拍賣價格也證明了人們對他們的尊敬。

這枚18K金的懷錶擁有者是出生於巴伐利亞的美國商人史特勞斯，同時他也是美國百貨公司「梅西百貨（Macy's）」的老闆，這枚金懷錶是史特勞斯的老婆艾達（Ida Straus）於1888年送給史特勞斯的43歲生日禮物，懷錶上刻有史特勞斯的姓名縮寫「IS」。

在鐵達尼號沉沒當晚，艾達拒絕先登上救生艇，並表示寧願與丈夫共存亡。事後，史特勞斯的遺體於大西洋中被打撈上來，發現這枚懷錶，不過艾達的遺體始終都沒有被找到。而這段過程也在電影《鐵達尼號》被改編，兩人在床上面對不斷湧入的海水，最終相擁而亡。

這枚懷錶在事故發生後的113年來，從未公開展出過，如今則由史特勞斯家族的直系後代釋出。而這枚懷錶的指針停留在凌晨2點20分，正是鐵達尼號沉入海底的時刻。

此次史特勞斯金懷錶的拍賣金額，也打破去年創下的鐵達尼號相關文物拍賣金額紀錄。事故當時救起700多名鐵達尼號船難倖存者的蒸汽船「卡帕西亞號」船長，後續被贈與一枚金懷錶，而這枚經懷錶在去年以156萬英鎊（約新台幣6408萬元）售出。

