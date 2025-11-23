華府內鬨！國務院打臉參議員：烏克蘭和平計畫「由美國起草」2025/11/23 11:03 編譯陳成良／綜合報導
針對引發華府內鬨的烏克蘭和平方案，川普22日受訪時強調「並非最終版本」，但國務院隨後強硬駁斥參議員說法，堅持方案由美方起草。（歐新社）
美國川普政府在烏克蘭議題上的訊息傳遞陷入嚴重混亂。就在共和黨參議員稍早對外透露，國務卿魯比歐私下澄清「28點和平方案」僅是「俄羅斯的許願清單」後，美國國務院22日晚間發布緊急聲明，強硬駁斥議員說法，堅持該方案「是由美國起草」，絕非克里姆林宮的文件。
這場外交羅生門始於22日稍早，多位共和黨參議員在哈利法克斯國際安全論壇上表示，魯比歐致電向他們保證，引發爭議的和平計畫並非美國官方立場。然而，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）隨後在社交媒體平台 X 上發文，公開反駁這些重量級議員的說法。
國務院：參議員說法「完全錯誤」
皮戈特在貼文中寫道：「這（參議員的說法）是完全錯誤的（blatantly false）。正如魯比歐國務卿與整個政府一貫堅持的那樣，這項計畫是由美國起草，並納入了俄羅斯與烏克蘭雙方的意見。」這項公開聲明直接反駁了同黨參議員稍早的說法，也凸顯出行政部門與國會對於該方案的定調截然不同。
在此之前，共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）才剛向媒體轉述魯比歐的電話內容，指稱魯比歐明確表示「這不是我們的建議，也不是我們的和平計畫」，甚至將該文件定性為美方代轉的「俄羅斯許願清單」（Russian wish list）。朗茲當時還表示，魯比歐否認知悉任何關於「烏克蘭若不接受就斷援」的威脅。
川普：不接受就「拼死抵抗」
儘管國務院與國會為了方案的「作者歸屬」爭論不休，總統川普本人的態度則顯得更為強硬但保留彈性。川普22日在白宮被問及此事時表示，這項28點計畫並非「最終方案」，強調這只是為了結束戰爭的努力過程。
然而，當被媒體問及若烏克蘭總統澤倫斯基拒絕接受該方案會發生什麼事時，川普給出了一個令人不寒而慄的回答：「那麼他（澤倫斯基）就可以繼續拼死抵抗了（fight to the death）。」這番言論被外界解讀為對基輔當局的最後通牒。
