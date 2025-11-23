為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    G20成擋箭牌！高市早苗躲過「上土俵」爭議 真正對決延至明年

    2025/11/23 10:33 編譯陳成良／綜合報導
    日本相撲比賽的「土俵」（圖），因傳統神道教信仰，被視為嚴禁女性進入的「女人禁地」。（路透檔案照）

    日本相撲比賽的「土俵」（圖），因傳統神道教信仰，被視為嚴禁女性進入的「女人禁地」。（路透檔案照）

    日本相撲界長達千年的「女人禁制」傳統，原定在本週末迎來歷史性的衝擊，但一場外交行程讓這場性別對決暫時畫下休止符。美聯社報導，日本首位女首相高市早苗原須決定是否打破禁忌，親自踏上大相撲土俵（比賽場地）頒發「內閣總理大臣盃」，但因她須前往南非參加G20峰會，這項棘手的決定將被推遲至明年1月的「初場所」才會真正引爆。

    本週日（23日）是大相撲九州場所的「千秋樂」（最後一天賽程），傳統上冠軍力士將獲頒首相獎盃。過去包括小泉純一郎在內的多位男性首相，都曾親自踏上神聖的土俵頒獎。然而，相撲界嚴格禁止女性進入土俵，認為女性的經血與生產帶有「不潔」，這讓身為日本首位女首相的高市早苗陷入兩難。

    保守派立場 vs. 女性身分

    報導指出，高市早苗雖然創造了歷史，但她本人是堅定的保守派，長期支持日本傳統性別價值與父權體制，外界推測她未必有意願打破這項禁忌。不過，這次她無需表態，因為G20峰會的行程讓她剛好在比賽結束後一天才返抵日本。這意味著，關於「女首相能否上土俵」的歷史性辯論，將延後至明年1月在東京舉行的「初場所」才會見真章。

    相撲協會對女性的排斥曾多次引發爭議。最著名的事件發生在2018年，當時京都府舞鶴市長在土俵上致詞時突然倒地，兩名具備醫療專業的女性衝上台進行心肺復甦術（CPR）急救，卻遭場內廣播多次要求「女性請下土俵」，相撲協會隨後甚至在土俵灑鹽「淨化」，引發全球輿論譁然。

    早在1990年，時任女性內閣官房長官森山真弓曾表達希望代替當時的首相海部俊樹登上土俵頒發首相盃，卻遭相撲協會以「土俵禁止女性進入」為由斷然拒絕，這成為日本政壇與相撲界性別衝突的著名案例。

    儘管相撲協會理事長八角信芳曾解釋，土俵是男性的戰場，禁止女性並非性別歧視，而是基於傳統分工。但愛知學院大學宗教與性別專家小林奈央子分析，這種禁忌源於佛教的厭女觀點與神道教對女性生理的「不潔」迷思。

    儘管相撲協會理事長曾為上述急救風波致歉，並承諾成立外部專家小組檢討這項針對女性的禁令，但美聯社報導指出，7年過去了，該小組至今仍未做出任何決定。隨著高市早苗的上任，這場關於「女人禁制」的爭論預計將持續延燒，各界目光現已轉向明年1月在東京舉行的初場所，屆時高市早苗將再次面臨是否上台的抉擇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播