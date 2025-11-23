28點方案非美國立場！ 魯比歐急滅火：僅是「俄羅斯許願清單」

魯比歐澄清和平方案是「俄國許願清單」。（法新社資料照）

針對近日引發基輔與歐洲盟友高度恐慌的「28點烏克蘭和平方案」，美國國務卿魯比歐做出重大切割。外媒報導，魯比歐向多位美國國會議員澄清，這份據傳由白宮施壓烏克蘭接受的方案，實際上並非美國的官方立場，而是一份單純轉達「俄羅斯要求」的文件，甚至被形容為「俄方的許願清單」。

美國政治新聞網站《Politico》與法新社報導指出，這份和平方案因內容疑似大幅讓利給克里姆林宮，且傳出總統川普要求烏克蘭在幾天內接受，否則將切斷援助，導致全球外交圈陷入混亂。對此感到震驚的美國參議員緊急要求國務院說明，魯比歐隨即在週六下午致電參議員進行簡報，並授權議員對外轉述對話內容。

只是轉交俄方文件 非美方建議

共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）在哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）的記者會上轉述，魯比歐在電話中講得很清楚：「我們只是收到了一份提案，並將其轉交給相關代表。這不是我們的建議，也不是我們的和平計畫。」朗茲更直言，魯比歐證實這份文件基本上就是「俄羅斯的許願清單」（Russian wish list），只是美方將其內容公開，讓烏克蘭有機會對此做出回應。

否認「斷援」威脅 試圖穩定軍心

針對外界盛傳若烏克蘭拒絕接受條款，川普政府將切斷情報共享與軍事援助一事，魯比歐也向國會議員做出澄清。朗茲表示，魯比歐告知他「並不知悉有發出這類威脅」。這項表態被視為華府試圖在全球強烈反彈後，進行外交上的急轉彎，以降低盟友的焦慮。

儘管白宮與國務院尚未正式回應媒體置評請求，但魯比歐的動作顯示美方正試圖將此方案定調為「俄方的開價」而非「美方的底線」。魯比歐、陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計於23日在日內瓦與烏克蘭顧問團會面，隨後將與俄方接觸；歐洲各國政府也正急忙派遣特使前往，試圖影響談判走向。

