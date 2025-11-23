為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    西方各國發表聯合聲明挺烏克蘭 稱美方和平方案仍需研議

    2025/11/23 09:41 即時新聞／綜合報導
    西方國家領袖在20國集團（G20）峰會針對此事協商，並發表多國聯合聲明，強調和平計畫內容仍需進一步研議。圖為烏克蘭士兵於22日向「大飢荒」遇難者紀念碑致敬。（美聯社）

    美國近日向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的28點和平計畫，包括割讓領土、軍事限制及放棄加入北約等訴求，美國總統川普更要求烏克蘭要在27日感恩節之前表態是否接受。西方國家領袖在20國集團（G20）峰會針對此事協商，並發表多國聯合聲明，強調和平計畫內容仍需進一步研議。

    綜合外媒報導，在西方國家在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的G20峰會現場討論美方提出的和平方案，並發表聯合聲明，簽署聲明的領導人包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、兩名歐盟高層，以及加拿大總理與日本首相。

    西方國家領袖在聯合聲明表示：「我們認為這份草案是一個基礎，但仍需進一步研議。我們也願意積極參與，確保未來和平能持續維持，但有一項必須堅持的原則是，不能以武力改變邊界，同時也對方案中限制烏克蘭武裝部隊的措施感到擔憂，這將會使得烏克蘭暴露在被攻擊的風險之中。

    聲明也強調，與歐盟及北大西洋公約組織（NATO）相關的要素在實施上，必須分別獲得歐盟與北約會員國的同意。

    北歐與波羅的海各國的領導人22日表示，他們已與澤倫斯基通話，承諾將持續提供武器，並發表聯合聲明。丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威及瑞典在聯合聲明中指出：「任何尊重烏克蘭主權、能為烏克蘭與歐洲帶來更大安全與穩定的解決方案，都將獲得我們的全面支持。」

