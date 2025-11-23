美國要出手了？ 美官員透露：對委國行動新階段將啟動

4名美國官員透露，美國將會在未來幾天內啟動和委內瑞拉相關行動的「新階段」。圖為美軍「福特號」航艦打擊群。（路透）

美國在加勒比海地區的軍事行動持續升級，並加強針對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的壓力，4名美國官員透露，美國將會在未來幾天內啟動和委內瑞拉相關行動的「新階段」。

根據《路透》報導，美國官員指出，「秘密行動」很有可能是針對馬杜羅政府新一波行動的首要關鍵。川普政府指控馬杜羅領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），但馬杜羅否認這項指控，並否認與非法毒品交易有關，官員指出，美國計畫在24日將「太陽集團」列為外國恐怖組織。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週也曾意有所指地說，將其列為恐怖組織，「會給美國帶來許多新的選項」。

報導指出，有美國官員強調：「川普準備動用美國一切力量，阻止毒品流入美國，並將事主繩之以法。」官員透露．「推翻馬杜羅」也是美方正在考慮的選項之一。

美國聯邦航空總署（FAA）21日警告各大航空公司，飛越委內瑞拉上空時存在「潛在危險」，並呼籲他們謹慎行事。對此有三家國際航空公司取消了22日從委內瑞拉出發的航班。

