    首頁 > 國際

    日本提議實施日中韓領袖會談 遭中方拒絕

    2025/11/23 07:58 即時新聞／綜合報導
    《共同社》報導指出，由於日本將擔任中日韓領袖會談的輪值主席國，日本針對會談一事向中韓兩國徵詢了明年1月實施的相關意見，卻遭到中方拒絕。（美聯社）

    中國近期對於日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論有所不滿，中日關係陷入緊繃，外交風波持續延燒。日媒《共同社》昨（22日）報導指出，由於日本將擔任中日韓領袖會談的輪值主席國，日本針對會談一事向中韓兩國徵詢了明年1月實施的相關意見，遭到中方拒絕。

    根據日本《共同社》報導，中國針對高市早苗在日本國會答詢時關於「台灣有市」的相關言論態度激烈，除了呼籲中國公民暫勿前往日本旅遊外，還暫停日本水產品進口，中日外交關係陷入緊張。此外，中國還通知南韓，原訂於24日舉行的中日韓文化部長會議臨時延期。

    日本外交人士22日指出，過去中日韓3國外長在東京舉行會談時，對於盡早舉行領袖會談達成共識，由於日本國會日程等因素，今年內很難實施領袖會談，日本私下向中韓詢問明年1月舉行的意願為何。

    不料中方針對高市早苗的言論態度強硬，反應激烈，已回絕日方對於明年1月舉行領袖會談的提議。據了解，中國透過外交管道告訴「相關國家」，因日本首相未能妥善做出適當因應，因此無法參加會談。

    多名外交消息人士透露，中國拒絕後，日本作為主席國打算在明年2月後盡速促成會談，不過中國在2月將迎來春節，3月照慣例要召開全國人民代表大會，預計協調行程的相關工作會更困難。

